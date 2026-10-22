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兼任管家及守護者 電力島可節省4成電價成本

▲漢翔攜手全球儲能大廠 Fluence 公司打造電力島，兼具風力、太陽光電等綠電發電系統。（圖／記者鍾泓良攝影）

曹進平：跨足到新能源事業很重要的一步

不排除與台積電接觸 曹進平：只要大家有信心 自然就會被選到

漢翔航空工業今（22）日於台中水湳廠區啟動全台最大工業級表後儲能微電網9MW／54MWh「電力島系統」，不僅預估每年可能省下4成能源成本，面臨停電時更可以供電6小時。漢翔董事長曹進平表示，漢翔發展電力島不僅是確保自身可以享有便宜、穩定電力，更是漢翔跨足能源領域的重要里程碑，藉由成功經驗，接觸用電量大且注重用電品質的客戶。漢翔攜手全球儲能大廠 Fluence 公司打造電力島，兼具風力、太陽光電等綠電發電系統，更具有緊急發電機及大容量電池儲能系統（BESS），以及漢翔自主研發的能源管理系統（EMS）與微電網控制技術，規模達到9MW／54MWh，滿足「孤島運轉、智慧調度、多層次安全防護、自主供電」4項核心能力。漢翔報告，電力島既是「能源管家」，又是「電力守護者」。平常時間，電力島擔任起「能源管家」，搭配台電時間電價，夏季尖峰與離峰電價每度差達9.29元廠區運用「離峰充電、尖峰放電」的削峰填谷策略，預估每年可以省下能源成本近40%。此外，當外部電網出現異常，電力島就會迅速切換「電力守護者」。不僅可以透過儲能系統來穩定電壓，確保生產設備不出現干擾；當出現停電時，也可以支撐生產負載，提供全廠區最高6小時的備援彈性，爭取到設備穩定運轉，直至外部電網恢復運轉，將停電衝擊降至最低。曹進平致詞提到，漢翔過去長期投入航空機、發動機製造，累積大型系統整合、電控技術、可靠度工程以及安全管理等，今日將各項能力帶入能源領域，並以自身廠商建置、驗證電力島系統，「這是漢翔跨足到新能源事業很大、很重要的一步。」對於漢翔為什麼要發展電力島？他解釋，漢翔本身屬於大用電戶，對於製造業來說，電力每日必須、且不能夠輕易中斷的重要元素，尤其對航太製造業及精密設備製造，供電品質、穩定度都直接影響產品的品質及交期。當能源價格變化及企業對於供電韌性要求不斷提高，漢翔有必要建立一個更有效率、更有可靠度的能源管理方式，來滿足我們自身真正的需求，因此打造出電力島系統。而漢翔在2021年起就跨足到儲能產業，累積表前、表後及台電微電網等多個儲能案場的工程整合建置經驗；去年也啟用2MW／2.7MWh規模的示範案場，並在同年11月展開電力島動土，不到1年即正式上線啟用， 全台最大表後儲能微電網他提到，進入到AI時代，算力即是國力，算力更是必須由更大量電力支援，相信以漢翔運用電力島成功經驗，可以擴大到如高階電子、半導體、AI 資料中心，甚至是大型醫療院所、戰情中心等。至於是否會從水湳廠區，擴到漢翔的岡山、沙鹿廠區，甚至是美國廠？他說，漢翔期盼電力島可以持續推廣，不僅是公司盡到企業責任，更對國家整體能源韌性也是很具體的貢獻；除了在公司其他案場，或是其他公司有興趣都會持續推廣。針對能源業務，他補充，漢翔業務目前在科技能源營收佔比還偏低，但是掌握許多關鍵技術，相信當能源環境需求不斷增加下，能源服務可以貢獻更多營收。現場有上銀科技、寶成工業等代表出席，當被問到會不會也有與台積電接觸？曹進平說，只要是對電力需求大、對電力品質依賴度高的場域，都是潛在客戶，更笑說不會排除與台積電合作，「只要大家有信心之後，我們自然就會被選到！」