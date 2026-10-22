先發輪值受到上戰影響的中信兄弟，派出24歲奇兵伍立辰先發，等於連續2戰由土投先發，味全龍則沒有意外，推出首戰先發無失分的當家王牌蔣銲出戰。

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中信兄弟迎接關鍵戰 24歲伍立辰扛重任

他本季一軍出賽20場包含8場先發，累積4勝4敗、防禦率5.08，64.1局被打出70支安打、28次四壞保送與42次三振，被帶進季後賽，但包含季後挑戰賽在內，目前還沒有登板紀錄。

味全龍王牌蔣銲出戰 首戰8局無失分好投

他在今年以防禦率1.49、136次三振，拿下年度防禦率、三振雙冠王，台灣大賽G1主投8局僅被打出2安打無失分，拿下單場MVP。

中職官方公告：

2026年中華職棒台灣大賽G5明日開打，中信兄弟、味全龍正式公布先發投手，中信兄弟昨日開打前陷入0勝3敗淘汰邊緣，在先發投手鄭浩均沒撐完5局情況下，後續由4位投手接力登板，包含前2場先發洋投勝騎士、菲力士都上場，最終將士用命、延長11局5：4驚險勝出。在先發輪值大亂情況下，中信兄弟迎接明日第5戰，推出24歲年輕土投伍立辰先發。味全龍方面，先發輪值相對穩定，明日G5按表操課，推出首戰先發投手蔣銲。2026/10/23（五）先發投手預告總冠軍賽 G5中信兄弟：伍立辰味全龍：蔣銲