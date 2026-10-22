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粉紅兔不叫卡娜赫拉 真名還「撞名」另一角色

▲吉伊卡哇中的兔兔烏薩奇，跟粉紅兔兔在日文名中「撞名」。（圖／Youtube＠東宝MOVIE）

貼圖傳送次數單月紀錄 曾經破2.2億

▲「卡娜赫拉的小動物」相關貼圖與桌布等，很受歡迎。（圖／翻攝「卡娜赫拉 P助 & 兔兔 台灣」臉書）

「2026新北歡樂耶誕城」今（22）日正式揭曉攜手全球知名的超人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，事實上這已經不是兩者的首次合作，早在2019年的新北耶誕城時，當時就已經將四大場地之一的萬坪公園整個規劃為「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」，而根據新北市資料，2019年新北耶誕城吸引618萬人次「進城」欣賞，創下當時歷史新高。而「卡娜赫拉的小動物」其實最早創立於2003年，卡娜赫拉其實就是作家名字，當年她以高中生身分在集英社雜誌出道，主供數位插畫與手機桌布、貼圖等創作，長期累積高人氣至今。一聽到「卡娜赫拉」，不少民眾誤以為就是指那隻粉紅兔兔，但其實此為日本女插畫家「Kanahei」的名字，而粉紅兔的名字就單純取名兔兔（日文うさぎ，Usagi，即是指「兔子」），也就因此造成此名字有「撞名」的意外，因為另一個人氣動漫《吉伊卡哇》（Chiikawa）中角色「烏薩奇／兔兔」，其實用的也就是日文うさぎ（Usagi）此日文名字，而此名字僅僅單純就是兔子的日文。2003年時，年僅18歲的卡娜赫拉以高中生身份被日本集英社看中，創作出彩色桌布與表情符號供人免費下載，據說當時女國高中生還傳聞說下載卡娜赫拉的貼圖，告白就能成功，也因此讓她在日本迅速走紅，隨後又擴大創作出「卡娜赫拉的小動物」裡除了粉紅兔兔Usagi，還有白色小鳥（P助）等角色，因此席捲全球，並曾獲 2016 年 LINE Creators Stamp AWARD 冠軍，在台灣單月傳送貼圖紀錄，也曾突破 2.2 億次。每年因為舉辦新北耶誕城造成板橋火車站周邊交通阻塞，當地居民因受其擾而喊說是「耶誕節地獄」，如今2026新北耶誕城將迎來高人氣的卡娜赫拉，不少粉絲聽聞此消息，竟興奮地吶喊：「地獄終於要變天堂！」