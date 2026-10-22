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日本千葉縣近來面臨來自台灣的外來種「山羌」繁殖擴散的生態問題，這批山羌是疑似1980年代從動物養育設施逃脫，如今暴增至9萬隻，不僅跨越利根川向北入侵茨城縣，甚至可能一路向北擴散至福島縣，專家更憂心恐擴散至整個本州。根據朝日電視台報導，千葉縣內「山羌」的暴增繁殖問題日益嚴峻。目前已突破千葉縣政府設定的防線，連鄰近的茨城縣也接連出現目擊情報。究竟能否阻止牠們繼續向北擴散？已成為當地頭痛的問題。報導提到，這批台灣山羌最初自勝浦市一處動物園脫逃後，在野外迅速繁衍，2004年時，其棲息範圍僅限於5個市町，但如今已確認在18個市町定居，估計數量已高達9萬隻。如今遠至茨城縣古河市亦發現蹤跡，千葉縣政府今年為了阻止山羌北上，特別設定了「防線」，並展開獵捕等對策。然而，今年5月發現山羌的地點，竟然距離該防線長達80公里遠的茨城縣古河市。截至目前，茨城縣內已有6個市町接獲目擊報告，且經確認全數為公羌。這批山羌被認為是肆虐並毀壞農作物的「特定外來生物」，東京農工大學研究人員諸澤崇裕表示，「山羌密度較高的區域，正不斷朝北方擴展」；眼見山羌繼續一路向北進擊的隱憂已大幅升溫，諸澤崇裕進行現場調查指出，判斷是公山羌還是母山羌，是防止擴散的關鍵之一，他在千葉縣內持續記錄山羌的影像與叫聲，時間已長達一年以上。在勝浦市的山林裡，他將微型攝影機安裝在樹幹上，他提到，「野生動物的擴散模式，基本上都是公的先向外擴展，接著才是母的。只要一出現母羌，就代表該地將開始大量繁殖」，不太看得到角的山羌可能是母的，他同時也從山羌小小的蹄印方向來看移動軌跡。截至目前，茨城縣內已有6個市町接獲目擊報告，且經確認全數為公羌。諸澤先生認為，現階段山羌在茨城縣內「尚未開始繁殖」。為了精確掌握山羌的棲息地，諸澤特別關注山羌那「宛如人類乾嘔」的叫聲。他形容，「牠們大約會以5秒的間隔發出叫聲，這就是非常顯著的特徵」；他提到，攝影機只能拍到從眼前經過的羌仔，但若是利用叫聲就能在半徑數百公尺的極廣範圍內偵測到牠們。研究團隊於上個月發表預測指出，山羌可棲息的區域可能遠遠超出千葉縣，未來甚至可能一路延伸至福島縣。諸澤分析指出，如果順著太平洋沿岸等海線一路北上，因為積雪不多，擴散至福島是有可能的。他示警，這幾年牠們分布擴大的速度似乎越來越快，現在已經到了最關鍵的時刻。