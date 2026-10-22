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肉身擋斧保護學生

馬來西亞砂拉越州首府古晉（Kuching）昨（21）日驚傳駭人校園暴力事件。一名16歲男學生疑因不滿隨身攜帶的違規刃具遭老師沒收，竟闖入教室行兇，且他將手機以綁帶固定於額頭，全程在社群平台上進行網路直播，手持斧頭與美工刀瘋狂揮舞把大家嚇壞。一名英勇女老師在其他師生合作下奮力將男學生制伏，女老師手部受傷縫了10針，所幸沒有其他人受傷。綜合媒體報導，這起校園襲擊案發生於21日上午8時左右。根據流出的直播與校內監視器畫面顯示，涉案男學生犯案前躲在學校廁所內預謀準備，他一邊若無其事地哼著歌，一邊從書包中攤開包含小斧頭、美工刀、打火機、爆竹及疑似自製燃燒彈等危險物品。完成裝備後，男學生將手機綁於頭部開啟直播，隻身衝向目標教室。男學生推開門後，對教室內的女老師高喊「這就是你的下場！」隨即揮舞斧頭猛砍。強烈的攻擊導致鏡頭劇烈晃動並掉落黑屏，現場則充斥著女老師試圖勸阻的喝止聲與學生們驚恐尖叫。面對突如其來的攻擊，教室內的學生紛紛驚慌逃竄。監視器記錄下關鍵的一幕，男學生一度試圖追砍逃跑的學生，隨後又折返回來攻擊留在現場的女老師。即便女教師手部已遭斧頭砍傷、血流如注，仍強忍劇痛伸出手勢試圖安撫對方，並以肉身擋在學生前方。眼見老師陷入危險，一名勇敢的男同學並未獨自逃生，而是選擇果斷衝上前抱住凶嫌；女老師亦不顧傷勢緊抱對方，兩人與少年在地上猛烈拉扯。隨後，另一名聞訊趕來的男老師及時衝入現場，三人合力將少年壓制在地並成功奪下利器，順利將這場校園危機解除。事發後，校方立即將涉案男學生控制並帶往校長室等候處理，同時呼叫救護車將受傷女教師送往私人醫院急救。醫療團隊表示，女教師手部割傷經縫合10針後已無生命危險，其他學生則安然無恙。警方調查顯示，該名少年攜帶了美工刀、小斧頭以及爆竹等危險物品抵校。警方表示，現正依涉嫌持危險武器蓄意傷人及違反爆裂物管理相關條文等方向深入偵辦。事實上，該男學生在案發前早已顯露警訊。案發前12天，他曾獨自在街頭進行長達16分鐘的直播，自言自語地訴說學習困境、家庭關係、宗教與自我認同的迷惘，並強烈表達對學校體制的不滿。案發當天清晨，他在臉書發文稱自己沒有朋友與伴侶，缺乏任何社會支持，並寫下悲觀字句「我孤獨地出生，也將孤獨地死去」。至於男學生犯案動機究竟為何，籌劃期間是否有其他人士涉入，警方與教育部門表示，將後續調查釐清作案動機與詳細經過。