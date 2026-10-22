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▲台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長廖述盛（左）(圖／資料照片)

▲台中市政府與在地產業串聯代表性品牌，建構一套完整的「會展延伸消費供應鏈」(圖／資料照片)

▲2026五金展會展經濟啟動記者會，宣布串聯餐飲、旅宿、糕餅伴手禮、購物休閒等39個品牌推出專屬優惠(圖／激旨燒鳥提供)

隨國際級展館相繼營運與專業展會陸續登場，台中市正加速轉型為國際會展重鎮。如何將展館內雲集的大批國內外買主、商務人流，精準引流至城市街巷，轉化為實質的消費動能？「台中市樂活觀光產業聯盟協會」聯手台中市政府與在地產業夥伴，跨界串聯 39 個代表性品牌，共同建構一套完整的「會展延伸消費供應鏈」，預估將為台中帶動高達 4,000 萬元的會展衍生商機。「國際會展的價值，絕不只限於展館內的攤位交易與訂單，更在於展場之外的城市消費連帶效應。」台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長，同時也是余舍行旅董事長廖述盛表示，國際商務客來台參展或觀展，除了專業洽商，更具有高消費力與深度體驗在地文化的需求。過去展會經濟常面臨「展館內熱絡、展館外靜悄悄」的斷層，而協會這次扮演的核心角色，正是要打通「食、宿、遊、購」的最後一哩路。廖述盛指出，此次市府號召的 39 個品牌陣容堅強，涵蓋台中在地的知名餐飲集團、精品旅宿、傳統糕餅伴手禮、休閒觀光工廠及生活文化品牌。透過專屬商務優惠、跨界整合票券與特色體驗專案，讓遠道而來的展覽買主與參觀民眾，憑展會證件或專屬聯名優惠，就能無縫走進台中的精緻餐廳享用在地食材、入住品質旅宿、帶走最道地的伴手禮，甚至延伸行程走訪周邊休閒景點。廖述盛進一步說，台中國際會展中心正式啟用，標誌著台中邁入全球會展經濟（MICE）的新紀元，躍升為驅動區域發展的強勁經濟引擎。會展中心的核心價值在於強大的「乘數效應」。展會期間引進的高消費商務旅客，直接帶動周邊飯店住宿、餐飲消費、交通運輸與零售商機，實現「一展帶百業」的經濟效益。在產業層面，台中擁有強大的精密機械、智慧製造與航太產業聚落，會展中心成為在地企業對接全球供應鏈的最佳門戶，精準鏈結國際資本與技術合作。廖述盛強調，這種跨界合作打破了過往單打獨鬥的行銷思維。透過市府政策引導與資源挹注，再加上公協會發揮「產業超級黏著劑」的作用，成功將旅宿業的房間、餐飲業的餐桌、糕餅業的禮盒與觀光工廠的體驗軟實力完美串接。當會展商機效益發揮，獲益的將不只是展會主辦方，而是擴及整個台中的服務業與在地供應鏈。展望未來，隨國際展覽規模日益擴大，台中市樂活觀光產業聯盟協會將持續擴大合作版圖，以「資源共享、聯合行銷」為核心理念，深化會展經濟的滲透力。從一張展會門票帶動一夜住宿、一頓佳餚到一份伴手禮，這套「會展+觀光」的共榮模式，正為台中百業注入可持續發展的新經濟動能，展現出台中作為國際會展城市的無窮潛力與熱情底蘊。（台中市政府經濟發展局廣告）