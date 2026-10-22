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▲好市多iPhone Duo將於明（23）日開賣，好市多內湖店今日下午已出現排隊人潮。（圖／民眾提供）

▲好市多台中店今日下午已出現排隊人潮。（圖／民眾提供）

▲好市多實體門市iPhone 18 Pro系列現場價曝光，256GB起價43,399元比官網省上千元。（圖／記者黃韻文攝）

好市多iPhone Duo將於明（23）日開賣，雖然官方尚未公布售價，但台中店、內湖店已出現排隊人潮。據了解，現場排隊者多為黑卡會員，可於明日上午9點優先進場選購。由於好市多售價比蘋果官網更便宜，以率先開賣的iPhone 18 Pro Max 512GB為例，就比官網價省下1951元，再加上卡友回饋，蘋果首款摺疊機iPhone Duo，將在10月23日於好市多同步登場。儘管實際售價尚未公布，仍吸引民眾提前排隊。參考上月iPhone 18 Pro系列的銷售價格，若再搭配會員回饋，入手一支就能回本好市多會員費。不少民眾不畏颱風雨勢，在今（22）日就到現場排隊，中壢店、台中店、內湖店都有滿滿排隊人龍，現場多為黑鑽卡會員。以明日上午9點開放優先進場推估，部分排隊民眾可能得等候超過16小時。由於iPhone Duo為蘋果首款摺疊機，市場關注度高，黑鑽會員：上午 9:00 開始入場金星會員與商業會員：上午 10:00 開始入場iPhone 18 Pro 256GB官網價44900元/好市多價43399元/省下1501元iPhone 18 Pro 512GB官網價51900元/好市多價50149元/省下1751元iPhone 18 Pro Max 256GB官網價49900元/好市多價48249元/省下1651元iPhone 18 Pro Max 512GB官網價56900元/好市多價54949元/省下1951元至於目前各規格補貨現況，好市多表示「後續 Apple 系列各品項將持續依實際到貨狀況陸續陳列販售，謝謝」