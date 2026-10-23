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▲台灣手工具工業同業公會謝武志理事長 (圖／資料照片)

▲台中國際會展中心最大的亮點，莫過於充分發揮台中在地「前店後廠」的獨特地理優勢(圖／資料照片)

台灣手工具產業素有「隱形冠軍」美譽，以精湛工藝、創新研發與高品質供應鏈，在全球市場占據舉足輕重的地位。隨著亞洲規模最大、最受矚目的五金產業盛會「2026 TiTE x IHT 台灣國際五金工具博覽會 x 五金工業展」10月20日登場，台灣手工具工業同業公會謝武志理事長在接受專訪時強調，展會移師台中國際會展中心，不僅是規模的全面升級，更是台灣手工具產業邁向國際化新里程碑的關鍵時刻。經發局長張峯源表示，由台灣手工具工業同業公會及朗盛行銷有限公司共同主辦「2026台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」於10月20日至22日在台中國際會展中心登場，集結450家參展商、逾1,000個攤位，規模較上屆成長200攤，預計吸引上萬名國內外買主及參展商到訪台中。台中國際會展中心營運以來活動滿檔，截至今年底，預估辦理58場展覽、吸引222萬人次、創造658億元商機；此外，農曆春節前已接獲16場尾牙預約，明年更是已經高達60檔展覽！這股龐大人流不只停留在展館，更希望走進城市的旅館、餐廳、商圈及景點，讓一場展覽的效益由單一產業擴散到整座城市。「台灣手工具超過七成的供應鏈都集中在大台中地區，這在全球是絕無僅有的產業聚落優勢。」謝武志理事長開宗明義指出，台中地區擁有極為完整的上下游產業鏈，從原材料供應、鍛造、熱處理、精密加工到包裝測試，皆可在短時間內完成串聯。謝武志特別提到，最大的亮點，莫過於展覽充分發揮台中在地「前店後廠」的獨特地理優勢。「過去國際買主到展場看樣品，若有修改規格、確認產能或看廠需求，往往需要跨縣市奔波；如今展館就設在產業聚落的核心區域，國際買主上午在展館看展溝通，下午就能直接走進工廠實地驗廠、確認產收與交期。」這種「展館即展示間、聚落即後盾」的模式，大幅縮短了商務談判的時間成本。謝武志強調，「我們就是要為全球買主打造一個高效率的『24小時國際決策圈』，讓採購決策在一天內完成，展現台灣製造（MIT）靈活、彈性且高效率的頂尖競爭力。」受惠於新展館的啟用與全球供應鏈重組帶來的採購需求，本次展會展出規模再創新高。謝武志理事長表示，本屆展會將有超過 450 家 參展商共襄盛舉，使用攤位逾1,000 攤，整體展出規模為歷屆最大。「這不僅代表業者對市場前景的信心，更反映出國際買主對台灣優質手工具強烈的採購需求。」謝理事長預估，展會期間將吸引上萬名國內外買主、專業人士及參展商踴躍到訪台中，為在地餐旅、交通及產業鏈帶來龐大的經濟效益，讓台中成為全球五金與手工具產業的採購樞紐。（台中市政府經濟發展局廣告）