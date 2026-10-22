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傳腦出血送北京搶救不治 金正恩現身官媒照片

原因一：金氏王朝接班人不明 女兒年僅13歲

原因二：肥胖、吸菸與家族病史 健康風險確實存在

原因三：北韓資訊高度封閉 真假消息難以查證

金正恩若突然去世 恐牽動核武控制與東北亞安全

北韓領導人金正恩近日再度傳出死訊，有消息聲稱他因腦出血陷入昏迷，送往中國北京搶救後不治。不過，北韓官媒隨即刊出金正恩與女兒金主愛一同視察展覽的照片，韓國情報機關也表示，沒有掌握任何支持相關傳聞的資訊。事實上，金正恩過去多次被傳病危甚至死亡，卻屢屢現身打破謠言。外媒分析，北韓高度封閉的資訊環境、金氏政權接班人不明，以及金正恩本人的健康風險，正是死亡傳聞不斷出現的主要原因。根據英國廣播公司（BBC）報導，最新傳聞來自旅居美國的中國異議人士謝萬軍，他自稱是遭中國當局禁止活動的中國民主黨主席，聲稱42歲的金正恩因嚴重腦出血，被緊急送往北京治療，最終仍宣告不治，遺體已秘密運回北韓，平壤當局則封鎖死訊。不過，謝萬軍並未提出任何證據。他過去也曾散播中國國家主席習近平死亡等未經證實的消息。就在傳聞出現數小時後，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》刊出金正恩與女兒金主愛參觀服裝及鞋類展覽的照片。畫面中，金正恩與官員一同視察展品，外觀看不出明顯異狀。雖然無法確認照片的確切拍攝時間，但韓國情報官員向《韓聯社》表示，並未掌握支持金正恩死亡傳聞的情報。此外，若北韓領導人突然病危或死亡，外界預期中國可能加強邊境戒備，以因應潛在難民潮，北韓駐外使館也可能出現異常活動，但目前並未觀察到相關跡象。金正恩死亡傳聞之所以備受關注，首先與北韓政權接班問題有關。北韓自建國以來，始終由金氏家族掌權。開國領導人金日成花費數十年培養兒子金正日接班，直到1994年去世時，權力交接早已完成布局。然而，金正恩的接班過程相對倉促。2008年金正日中風後，金正恩才迅速獲得提拔，並於2011年父親去世後接掌政權，隨後花費多年整肅政敵、鞏固權力。如今韓國情報機關研判，金正恩可能正在培養女兒金主愛成為接班人。近年她頻繁陪同父親出席軍事活動及重要公開場合，但目前推估僅13歲，尚未正式獲指定為繼承人。加上北韓從未出現女性最高領導人，若金正恩突然去世，年幼的金主愛能否順利掌權仍充滿變數，也讓外界格外關注他的健康狀況。金正恩的健康問題並非完全沒有根據。外界長期關注他的體重及吸菸習慣，韓國國家情報院也曾多次警告，這些生活習慣可能增加心血管疾病風險。此外，金氏家族具有心臟疾病及中風病史，因此每當金正恩長時間未公開露面，便容易引發外界對其健康狀況的猜測。2020年，金正恩曾因一段時間未現身，遭一名脫北者宣稱在接受心血管手術後死亡，甚至表示有「99%把握」。但金正恩不久後便公開出席活動，證明消息不實。北韓是全球資訊最不透明的國家之一，能定期接觸金正恩的人極少，即使是各國情報機關，也難以取得可靠的第一手資訊。在缺乏獨立媒體與公開資訊的情況下，外界往往只能透過官媒照片、公開活動及情報單位的間接線索，推測北韓領導人的實際狀況。此外，北韓政權也被懷疑可能刻意釋出誤導性資訊，混淆外界對內部局勢的判斷，進一步增加查證難度。金正恩健康狀況受到高度關注，還有更深層的國際安全考量。一旦北韓突然發生權力真空，不僅可能引發內部派系鬥爭，也將牽動核武控制權、朝鮮半島軍事局勢，以及中國邊境可能面臨的難民問題。這些風險攸關韓國、中國及美國等國家的安全利益。美國目前在韓國駐有約2萬8000名軍人，因此各國情報機關始終密切監控金正恩動向。分析指出，正因北韓政局不透明、接班安排充滿不確定性，加上金正恩確實存在健康風險，任何有關他病危或死亡的傳言，都容易迅速引發國際關注。