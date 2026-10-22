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強颱薔琵逼近台灣，外界關注明天是否停班停課，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日拋出把股市與颱風假停班課脫鉤構想，現任市長蔣萬安競選辦公室則回擊，「立委職權就在手上，卻把問題丟向市府，沈委員要選市長，連權責都不懂？」對此，沈伯洋下午受訪時強調，這是中央地方一起才有辦法討論，「我不太懂他們在罵什麼，有時候有點無法理解，他們到底想要嗆哪部分」。沈伯洋下午出席「看見縫隙：讓台北變好的無限可能」座談會，與建築師郭英釗、林洲民、邱文傑、潘冀聯合建築師事務所總監曾彥智對談。沈伯洋說，在場有許多專家、學者，對於都市空間的展演、都市設計都有許多想法，期待會談中發生的精彩火花，活動也有邀請蔣萬安出席，可惜蔣萬安可能因為公務繁忙而無法與會，但他仍希望了解專家的想法，並依此做出回應。沈伯洋指出，依學術研究，城市光榮感與多元性、人際互動及美感相關，尤其城市愈美，市民驕傲感就愈高，因此規劃改造市民大道，利用橋下空間作為廊道，往南港方向可以與台北流行音樂中心結合做音樂廊道，此外還可以做動漫、藝文等廊道，讓人可以南北或東西向流動，進入不同商圈，促進地區商業發展；他說，未來希望透過市府單一窗口，提高行政效率，達到點線面整合的整體計畫，期待將美感帶回台北市。對於沈伯洋拋出股市與颱風停班課脫鉤構想，蔣萬安競辦發言人楊沛緰批評，股市因天然災害休市，是依證交所規定辦理，並非台北市政府自行訂定，而沈伯洋身為立法委員，若認為制度應調整，就應向金管會及證交所提出主張，立委職權就在手上，卻把問題丟向市府，反酸沈要選市長，連權責都不懂。對此，沈伯洋受訪時回擊，顯然他們對於整件事不是很清楚，這件事情有被討論過，且是中央地方兩邊一起，才有辦法進行討論，這也是為什麼他作為地方政府的候選人，提出這樣想法。沈伯洋指出，國外有這樣的案例，行政院之前也已討論過這件事，他覺得可以接續下去的，「我不太懂他們在罵什麼，有時候有點無法理解，他們到底想要嗆哪部分」；他也提到，此事與蔣萬安拋出的松山機場遷建議題一樣，同樣需要中央、地方共同參與，「他（蔣萬安）拋出這個OK，我跟金管會討論股市就不OK，不覺得這很奇怪嗎？有時候我在想他們雙標到這種程度」。針對颱風防災工作，沈伯洋表示，現階段將以防災宣導及資訊整合為主，若後續發生災情，需要人力、物力支援，也會比照花蓮光復鄉救災、0403花蓮大地震經驗，協調相關資源、確保資訊暢通，讓民眾第一時間就可以了解相關資訊。媒體關心，洋流飄帶備受「小水滴」喜愛，不料卻有詐騙集團藉機行騙。沈伯洋呼籲，請民眾以官方資訊為準，不要誤信假冒身份的社群帳號。另外，日本學者小笠原欣幸將台北市長選舉形容成「龜兔賽跑」，但沈伯洋是腳步輕快的美洲獅。沈伯洋強調，作為挑戰者就是在後苦苦追趕，而小笠原欣幸的預測有其精準程度，常參考不同民調，並做田野、訪談，對於小笠原欣幸的提醒也都應該特別注意。