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全新豎屏劇《豪門玩偶》今（22）日舉行媒體發布會，林韋君與簡沛恩、方馨及陳謙文共同出席。該劇未替演員準備完整制式台詞，而是提供人物設定與故事方向，讓眾人在拍攝現場即興發揮，林韋君也即興一段飛撲陳謙文的戲碼，她笑說事前便預告：「我等一下看感覺，有Feel就會騎上去。」正式拍攝後果真直接飛撲、熊抱，甚至整個人騎到陳謙文身上，突如其來的即興演出讓對方只能臨場接招。林韋君透露，拍攝前有先提醒陳謙文，若現場情緒到了，自己可能會直接「騎上去」，但並未事先排練每一個動作。她不僅突然飛撲、熊抱，還一度讓陳謙文抱著她轉了五、六圈，最後兩人一起摔到地上。陳謙文表示，林韋君經常丟出突如其來的反應，他只能順著角色接招，「接不住就演接不住的東西」，反而讓畫面更加真實。林韋君則笑稱自己很輕，相信陳謙文的腰力，也認為兩人在表演上確實擦出火花，總能接住對方想呈現的效果。除了飛撲外，她還曾臨時朝陳謙文丟爆米花，讓每一次拍攝都充滿不可預期的變化。林韋君坦言，自己已經兩、三年沒有演戲，近年主要擔任瑜伽老師。她雖然稱不上財富自由，但靠著過去工作累積的存款，目前生活仍衣食無憂，加上本身物慾很低，因此不需要為了收入勉強接下不喜歡的角色。談到這次復出契機，林韋君透露，好友簡沛恩打電話邀約時，直接告訴她：「我們有戲要找妳，但沒有酬勞。」讓她忍不住心想，自己這幾年就連有酬勞的戲都會考慮角色與價碼，沒想到久未演戲，對方竟敢找她免費演出。直到得知作品由王為執導、李景白擔任監製及剪輯，她才確定團隊並非玩票，而是真心想完成一部作品，因此決定不計酬勞加入。《豪門玩偶》今年8月拍攝，前後僅花5天完成，演員從一開始對即興模式感到不習慣，到後來愈演愈上癮，也讓林韋君這次睽違數年的回歸，多了不少意料之外的火花。