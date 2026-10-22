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▲新光三越針對此次事件，已主動通知受影響顧客，提醒留意不明來電、可疑簡訊及不明連結。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新光三越會員注意！新光三越驚傳顧客個資遭竊，業者表示，日前透過內部資安監測機制發現資訊系統異常，初步清查確認，。新光三越已通報主管機關並報警調查，同時通知受影響顧客提高警覺，留意不明來電、可疑簡訊及不明連結，避免落入詐騙陷阱。新光三越緊急發佈聲明，「新光三越日前透過內部資安監測機制，主動發現資訊系統異常，疑似遭外部不法入侵，隨即啟動緊急應變機制；經初步清查，部分顧客個人資料受到影響，。新光三越即刻向主管機關通報，同步協同警察機關展開事件調查及應變作業，。」新光三越提到，高度重視顧客個人資料安全，持續依循ISO 27701隱私資訊管理，落實個人資料保護及管理措施。提高防詐警覺。新光三越也呼籲各界共同重視資訊安全與個資保護，提醒消費大眾提高警覺，共同防範詐騙風險。