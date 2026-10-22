中央氣象局今（22）日發布中度颱風薔琵海上和陸上颱風警報，預估明日白天至晚間將是颱風最接近台灣、風雨最劇烈的時段，氣象主播王淑麗今天播報薔琵動態時，被網友發現手指包著紗布，不停在衛星雲圖上比畫，直呼「好敬業」，本人也證實日前不小心摔了一大跤，導致小指掛彩。
手指包紗布報薔琵 王淑麗：跌了一大跤
王淑麗在臉書發文說明手指傷勢的由來，透露18日在屏東主持一場活動不慎跌了一跤，且是扎扎實實地重摔落地，這一摔讓手腳多處擦傷、挫傷，還有腫痛和瘀青，幸好沒有傷到骨頭，她到診所清創處理傷口，醫生把小指頭包得「白白胖胖、超級醒目」，王淑麗笑問要怎麼播氣象，醫師妙回：「這樣很好啊！妳就把手舉起來，告訴大家颱風來了，趕快做好防颱準備，小心不要像妳一樣受傷！」
對此，王淑麗笑說：「果不其然，今天播報薔琵颱風，這隻包紮得像小木乃伊的小指頭，跟著我在衛星雲圖前指東指西，想低調都難，不過，還真的挺好用的，指颱風眼特別醒目！」
感謝大家關心 王淑麗提醒薔琵很「風狂」
不過玩笑歸玩笑，王淑麗表示，很謝謝大家對其傷勢的關心，每一則問候訊息都讓她覺得好暖心，也告誡自己以後走路、上下台階真的要更小心，不能再這麼莽撞，「最後，還是要提醒大家，薔琵很『風狂』，務必注意強風豪雨，外出小心安全。」
資料來源：王淑麗臉書
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王淑麗在臉書發文說明手指傷勢的由來，透露18日在屏東主持一場活動不慎跌了一跤，且是扎扎實實地重摔落地，這一摔讓手腳多處擦傷、挫傷，還有腫痛和瘀青，幸好沒有傷到骨頭，她到診所清創處理傷口，醫生把小指頭包得「白白胖胖、超級醒目」，王淑麗笑問要怎麼播氣象，醫師妙回：「這樣很好啊！妳就把手舉起來，告訴大家颱風來了，趕快做好防颱準備，小心不要像妳一樣受傷！」
對此，王淑麗笑說：「果不其然，今天播報薔琵颱風，這隻包紮得像小木乃伊的小指頭，跟著我在衛星雲圖前指東指西，想低調都難，不過，還真的挺好用的，指颱風眼特別醒目！」
不過玩笑歸玩笑，王淑麗表示，很謝謝大家對其傷勢的關心，每一則問候訊息都讓她覺得好暖心，也告誡自己以後走路、上下台階真的要更小心，不能再這麼莽撞，「最後，還是要提醒大家，薔琵很『風狂』，務必注意強風豪雨，外出小心安全。」
資料來源：王淑麗臉書