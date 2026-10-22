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「南方智匯共感｜LIVING SOUTH未來生活互動體驗展」，今天在台南沙崙國科會資安暨智慧科技研發大樓揭幕，結合AI藝陣、健康量測、投球體驗及未來便利商店，讓民眾透過互動認識科技應用，甚至逛便利商店、挑選飲品，也能說出對城市的期待。台南市副市長趙卿惠化身一日店長，與國科會主任秘書林廣宏等人共同啟動展覽。她表示，智慧城市應回應民眾真正的需求，讓人感受到生活更方便、多一份安心，而不必知道背後運用了多少AI或感測器。▲台南市副市長趙卿惠化身一日店長親自體驗後表示，智慧城市應回應民眾真正的需求。（圖／主辦單位提供）展場中的「ShaLunMART未來便利商店」，將市政議題化為21款「市政飲品」，涵蓋智慧交通、數位學習、健康照護、資安防護、永續能源及防災預警六大主題。例如「綠燈順行飲」代表智慧交通導航，「在地便利看診茶」則對應遠距醫療照護。民眾挑選感興趣的商品放進購物籃，再到感應檯「結帳」，系統透過RFID辨識選擇，將結果呈現在即時數據圖表，並產生專屬AI未來生活圖。趙卿惠認為，藉由新型態的購物市調方式，翻轉過去政府做了什麼施政才告訴市民，現在先聆聽市民的心聲，了解大家迫切想解決的議題，作為後續市政規畫參考，並透過這些回饋，從市政計畫逐一解決。文化體驗區則從台南廟會記憶出發，以金獅陣拳路與身段設計數位角色動作，推出「藝舞金獅」動感光雕。民眾站上互動區擺動身體，文化神獸「金獅鏹鏹」便會同步舞動，最多可4人同場參與，結束後還能掃描QR碼下載合成影片。「全民選秀站」運用AI球路追蹤與機器視覺，讓民眾實際投球，查看球速及進壘點，系統並依球星冷熱區引導配球、判定對決結果。現場另有控球王挑戰，參與者可透過LINE收集數位球員卡。健康照護方面，「沙崙AI智慧照護站」提供AI非散瞳眼底攝影、身體組成、握力等量測，搭配認知功能快篩與生活型態評估，民眾可在手機查看健康報告，認識日常健康管理工具。22、23日創新體驗日另集結八項產業展示，包括迎賓導覽機器人、藥事AI Agent、智慧巡房及智慧聯網消防機器人等；其中AI語音問答結合1999市民服務知識庫，支援國語、台語與英語辨識，綠幣平台則展示低碳任務及優惠兌換應用。南方智匯共感｜LIVING SOUTH 未來生活互動體驗常態展，將持續至11月27日，於非例假日週一至週五上午10時至下午5時開放。ShaLunMart 未來便利商店，於10月27日至11月6日舉行萬聖節親子特別企劃活動，讓家長帶著孩子以互動體驗探索科技。產業攤位以10月22日、23日兩日創新體驗日為展示時段，後續各展區及限定企劃安排依活動公告為準。