我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安為拚連任，拋出都更新政，將公辦都更整合意願門檻降低、同時放寬符合條件的大街廓基地容積獎勵。不過內政部國土署長蔡長展直言，「把門開大，只是讓人趕快走進來，但在裡面還是要整隊」，這項措施不是不好，但最主要是審議時間滿久的，所以才要修「都更條例」加快審議；至於放寬容積獎勵，他也提醒，北市道路有些不是很寬，放寬容積獎勵後，整個區域人口、車流量增加，可能會造成問題，這部分要檢討，「不是說我們反對」，而是認為對於整個都更還是要注意。台北市長蔣萬安日前拋出都更新政，將公辦都更第一階段整合意願門檻由75%降至50%，符合條件的大街廓基地，基準容積率由225%提高至300%，加速老舊社區更新。內政部今舉行例行記者會，國土署長蔡長展認為，「如果有一扇門本來比較窄，要在外面排隊走進去，現在把門開大，他只是趕快走進來，但還是要整隊才能繼續走」。蔡長展說，整合門檻變成50%，是讓民眾先了解都更的財務、法律諮詢、權利分配，這並不是不好，也有相關的好處，但對於整個時間的縮短，其實主要是發生在案件審議過程較久，一般公辦都更任何一案都是10年起跳，所以重要的是說要縮短審議時間，因此此次都更條例修法，要把相關審議機制簡化，並建立公部門介入機制，避免有些一放4到5年的「殭屍都更」。另外針對大街廓基地容積獎勵，蔡長展也說，在都市裡有這麼大腹地的比較不是一般自主都更，這也不是不好，但是是局部性的，對於都市整個環境改造有誘因，但他要提醒，台北市道路有些不是很寬，容積獎勵放寬後，加上婚育宅的容積獎勵加成上去，整個區域的人口、車流量會增加，會造成很多區域性的問題，這部分還是要經過地方都市計畫委員會討論，他不是反對，而是認為在都市更新還是要有一些相關的注意