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台電舉債1.8兆元 開門1天先虧1億

行政院9 月通過2026年追加預算，擬對台電撥補711億元。立法院明（23）日預計審查追加預算，台電今（22）日表示，今年利息支出預估高達300億元，相當於每天開門營業先虧1億元。若撥補不到位，恐讓台電累計虧損再度衝破4,200億元，距離歷史新高的4514億元，僅有一步之遙。台電說明，伊朗戰爭推升國際能源價格，台電、中油配合政府穩定物價政策，從今年3、4月起，中油陸續調漲電力部門天然氣價格，累計到10月，漲幅已經超過 7 成，台電預估全年燃料成本將比戰爭前增加約1600億元，全年虧損超過700億元。台電補充，9月電價費率審議會決議，希望政府能夠先撥補預算，因此決議先不調漲電價，改在12月電價審議會再決議。然而，政府所編列的711億補貼，僅反映到3 月至 8 月燃氣漲幅，並不涵蓋到後續調漲，更只有補貼民生用電。考量到台電近期肩負電源跟電網建設，每年支出高達 3,000 億元，但受到2022年俄烏戰爭以來，台電始終無法完全反映電價，僅能不斷舉債，今年8月借款金額達到 1.85 兆元，每年利息負擔高達 300 億元，相當於開門一天就要先虧約1億元。台電累計虧損最高峰出現在2025年5月，當時累虧高達4,514億元。台電強調，台電也說，從2024年迄今，政府曾經編列3筆1000億元撥補，合計3000億元，但是立法院均未通過，這次撥補不僅是支應台電財務維持電力建設量能，更重要是在穩定電價、抑制通膨還有兼顧產業競爭力之間取得平衡，期盼各界可以支持。而針對學者日前批評台電重大虧損來自「非核家園」錯誤能源政策，台電澄清，全球核電國家原本有33國，目前少了德國及台灣，所以剩下31國，但是法國用核電比率高達7成，但是上半年住宅用電、工業電價分別調漲31% 到 45%，顯示使用什麼能源與電價並無直接相關。