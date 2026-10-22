我是廣告 請繼續往下閱讀

氣象局警告：切勿強行涉水

澳洲昆士蘭州東南部近日遭逢強烈暴雨襲擊，各地淹水成災。在布里斯本北部莫瑞菲爾德（Morayfield）地區，一名駕駛開車行經積水路段時，車輛不慎熄火並遭洪水沒頂。所幸澳洲廣播公司（ABC）一名現場記者與路過民眾不顧危險，奮勇跳入急流，在車輛完全滅頂前一刻，成功將困於車內的駕駛拉出，化解了一場可能發生的悲劇。綜合外媒報導，這起驚險的救援事件發生於週四（22日）位於莫瑞菲爾德的布坎南路。當時，一輛四輪驅動車衝入淹水路段後隨即熄火，並受強勁水流衝擊開始飄浮。當時正在現場採訪水災新聞的《ABC》記者莫里（Will Murray）見狀，立即撥打緊急救援電話。然而，眼見車體迅速沉入水中，莫里果斷將手機交給同行的攝影師皮克林（Liz Pickering），隨後與另一名熱心民眾一同縱身躍入水中，奮力游向不斷下沉的轎車。兩人抵達車旁後，一度因強大水壓而無法打開車門。眼見車體即將沒頂，兩人合力死命拉開門鎖，在千鈞一髮之際，終於將受困駕駛拉出車廂，整段救援過程全被岸邊的攝影師拍攝下來。此一英勇事蹟隨後在澳洲社群網路引發熱議，許多網友大讚莫里是真英雄。這起驚險救援正值昆士蘭州東南部面臨極端天候之際。澳洲氣象局（BOM）已針對包括布里斯本、卡布爾徹與伊普斯威奇在內的多個地區發布強烈雷雨與水災警報。氣象局特別提醒，洪水水深、水流強度以及水下路面受損狀況極難透過肉眼判斷，駕駛人絕不可貿然駛入淹水路段。澳洲當局也再次呼籲，強行開車穿越積水路段不僅會將駕駛與乘客置於險境，更會增加救援人員的生命風險。駕駛人應嚴格遵守道路封閉標示，隨時留意官方警告並改道行駛，切勿抱持僥倖。