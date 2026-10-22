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▲醫師表示，以個案狀況，討論後決定採取「先救心臟、再治肺癌」的分階段策略，評估進行肺癌手術的適當時機。（圖／長庚醫院團隊提供）

一名85歲徐先生因活動時呼吸喘就醫，檢查發現罹患嚴重主動脈瓣狹窄，胸部影像也發現左上肺腫瘤，經切片確認為「肺腺癌」。但因為患者本身有冠狀動脈疾病、周邊動脈阻塞、糖尿病等多重共病，經林口長庚醫院團隊評估，以導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）改善心臟功能，2個月後再用胸腔鏡微創手術切除右肺腫瘤，術後恢復狀況良好。桃園長庚醫院副院長葉集孝指出，嚴重主動脈瓣狹窄會影響心臟將血液輸送至全身的能力，患者接受全身麻醉及大型手術時，心臟可能難以承受血流動力學的變化。醫師提到，經團隊討論後決定採取「先救心臟、再治肺癌」的分階段策略，先處理好主動脈瓣狹窄，再依心臟功能恢復情形，評估進行肺癌手術的適當時機。林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯說，醫療團隊先為個案施行TAVI，經由鼠蹊部血管將人工瓣膜送至心臟並完成置放，無須採傳統開胸方式及使用體外循環。此治療方式對高齡、多重共病的患者手術風險大幅降低，恢復也更快。術後患者呼吸喘的症狀改善，經持續追蹤及評估，確認心臟功能與整體狀況適合進一步治療後，於2個月後接受第二階段手術，由林口長庚胸腔外科主任陳維勳表示，施行胸腔鏡左上肺葉切除術，切除腫瘤及周圍淋巴結。患者術後恢復順利，住院約一週後出院，後續並接受輔助性化學治療。陳紹緯說，對同時罹患心臟與肺部疾病的高齡患者，須依個別病況安排治療先後，並整合手術、麻醉及術後照護，才能更周全地規劃整體治療。陳維勳指出，肺癌是國人癌症死因排行第一，治療方式須依腫瘤分期、病理類型及患者身體狀況決定。對適合手術的患者而言，手術切除是重要的治療選項。林口長庚外科部副部長趙盈凱說，實際治療仍須考量疾病類型、病灶位置、患者身體狀況及醫療團隊的專業評估決定。