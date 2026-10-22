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總統賴清德今（22）日下午於總統府內召開國家氣候變遷對策委員會，其中，交通部次長林國顯提出「運輸能源轉型與交通調適行動」報告，從陸海空運輸減碳及基礎設施防災兩大方向，推動車輛電動化、替代燃料與交通設施調適；而截至今年8月，電動大客車普及率達41.6%，今年目標提升至50%，同時強化氣象預警、橋梁與邊坡安全，提升交通系統面對極端氣候的應變與恢復能力。林國顯指出，在公共運輸方面，電動大客車共4429輛，包含已營運3595輛及籌備中834輛，交通部持續提供每輛最高670萬元購車補助，並停止補助市區公車汰換為柴油車，目前已核定6家業者、18款車型符合國產化補助資格，也與經濟部共同輔導業者開發低地板電動中巴等車型。氫燃料電池大客車則已核定高雄、台南兩項示範運行計畫，先從小規模市區路線推動。小客車電動化方面，林國顯提到，今年8月電動小客車市售比達10.4%，2030年目標為30%，2040年達100%。公共充電樁總數已達1萬6394座，交通部另布局環台充電網絡，涵蓋28處、187槍，持續改善充電便利性，明年起，將受理電動商用小客車等補助申請，推動計程車、小貨車及三輪物流機車示範計畫，並預計於明年上半年將電動車納入台銀共同供應契約，加速導入電動公務車。海運減碳則從港口、船舶、燃料及人才同步推進。林國顯說，各港已建置230座高低壓岸電，搭配綠色港埠獎勵方案，截至今年7月，減碳效益約12.8萬公噸二氧化碳當量。國籍航商規劃購建110艘雙燃料船舶，包括70艘甲醇及40艘液化天然氣船舶，自今年起陸續交船，交通部也規劃於2027年至2029年，推動五大水域共53艘電動船舶新建、汰換或改建，完成後估計每年減碳約5279公噸。林國顯說，航空方面，去年國籍航空公司使用5,900噸永續航空燃油，減碳約1.5萬噸二氧化碳當量。今年國內目標產能為6,500噸，預估減碳1.6萬噸，並規劃於2026年至2029年投入約3.8億元，開發多元料源及新興技術。面對豪雨、強風、高溫及暴潮等風險，林國顯表示，交通部將氣候調適納入交通設施規劃、施工與維護。國道目前透過約3500支沿線監視器全天候監看，搭配每10分鐘更新的網格氣象預報，並規劃明年建置國道災害潛勢地圖，2029年完成自動化預警資訊系統。林國顯提到，鐵道持續推動橋梁耐洪補強、邊坡監測及高溫軌道應變；港口已設置17座維生碼頭，提升災後救援與物資運補能力；航空站則強化排水、防洪與設施耐風能力，未來執政團隊將持續以減碳與調適作為交通永續雙引擎，同步推進能源轉型與防災韌性。