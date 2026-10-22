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富邦人壽致力科技創新、永續金融 客戶推薦壽險業第一

富邦證券創新金融服務、創造永續價值 再獲雙獎肯定

北富銀Fubon+ 翻轉數位金融體驗 獲金融科技獎肯定

富邦產險打造友善保險服務 深獲產險客戶推薦青睞

富邦金控以創新科技驅動金融服務，並將永續理念融入營運與客戶體驗，旗下富邦人壽、富邦證券、台北富邦銀行及富邦產險於今（22）日揭曉的「2026財訊金融獎」表現亮眼，勇奪7項大獎。其中富邦人壽以科技創新、永續金融及客戶服務成果榮獲3項大獎，更以「消費者金融品牌獎－壽險客戶推薦金質獎」榮登壽險業第一；富邦證券囊括「金融科技創新獎－金質獎」及「永續金融獎－優質獎」雙獎；台北富邦銀行以Fubon+獲「金融科技創新獎－優質獎」，富邦產險則獲「消費者金融品牌獎－產險客戶推薦優質獎」，展現富邦金從專業評審到消費者評選皆獲肯定的多元金融實力。富邦人壽導入生成式AI、語音辨識與知識檢索技術，結合AI治理架構與人機協同決策機制，推動智慧服務創新，打造高效、安全且具溫度的保險服務體驗，展現金融科技創新成果，榮獲「金融科技創新獎－保險類優質獎」；同時也持續發揮保險業安定社會的關鍵角色，以長期資金支持產業低碳轉型、創新科技守護客戶財產安全及強化客戶數位服務體驗，並打造多元共融且具制度保障的安心職場，將ESG理念融入營運管理、投資決策及服務創新，深化金融業正向影響力，獲「永續金融獎－非金控類優質獎」。富邦人壽致力兼顧各族群權益，提供客戶有感保險服務，獲「消費者金融品牌獎－壽險客戶推薦金質獎」，榮登壽險業第一名。富邦證券榮獲「金融科技創新獎－證券類金質獎」及「永續金融獎－非金控類優質獎」雙重肯定，並連續3年於數位創新及永續金融2大獎項獲得佳績。從AI智慧服務到永續金融，富邦證券持續拓展金融服務的深度與廣度，展現創新金融服務的多元成果。富邦證券持續將創新思維融入金融服務，積極深化AI應用，並發揮證券業連結資金與產業的角色。未來，富邦證券亦將持續推動數位服務升級與永續金融發展，讓科技創新轉化為更貼近客戶需求的服務，並透過金融本業支持產業永續轉型，創造長期價值。台北富邦銀行以 Fubon+ 榮獲「金融科技創新獎－銀行類優質獎」。Fubon+ 秉持「簡單、直覺、懂我」理念，透過英文版、樂齡友善及多元無障礙設計，打造更友善的數位金融體驗；整合銀行、證券、人壽及海內外資產負債，協助客戶全面掌握財務狀況；並透過個人化訊息及專屬投資推薦，提供貼近客戶需求的金融服務。另導入FIDO 2.0刷卡身分驗證與帳戶安全中心，兼顧便利與交易安全。未來將持續深化 AI、數位財管及金融安全，實現「金融即生活、生活即金融」願景。富邦產險持續從客戶需求出發，精進保險服務品質，榮獲本屆「消費者金融品牌獎－產險客戶推薦優質獎」肯定。積極落實金融友善服務，富邦產險透過包括多國語言資訊揭露、臨櫃友善服務、無障礙網站、多元繳費等多項措施，將多元族群需求納入服務設計，實踐普惠金融與公平待客精神。同時導入數位科技優化客戶體驗，推出結合AI人臉辨識、數位身分驗證及線上簽署技術的「FacePass極速保」，亦於近年攜手電信、電商、航空及停車平台等異業夥伴打造嵌入式保險服務，提升保險服務可近性與便利性，為客戶提供更創新且多元的金融保險服務。