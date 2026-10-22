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五月天吉他手石頭（石錦航）近日傳出因腰傷舊疾與家庭因素萌生退意，引發歌迷關注，與他私交甚篤的劉若英今（22）日出席「金選台劇都在Netflix」金鐘派對，也首度回應此事。她表示自己完全沒有聽說相關消息，近期因五月天正在休假，雙方並未聯絡，上一次碰面已是在大巨蛋。五月天今年7月結束「5525＋2回到那一天」巡演，隨後進入休團期，日前卻傳出石頭受到腰椎滑脫舊疾影響，加上妻小移居英國，希望能有更多時間陪伴家人，因此曾向身邊友人透露離開五月天的念頭。消息曝光後迅速引起討論，所屬經紀公司相信音樂則否認傳聞，強調：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面。」被問到是否知道石頭的身體及家庭狀況，劉若英直言：「我沒聽說，不知道。」她解釋五月天目前正在休假，彼此最近沒有聯繫，因此並不清楚相關傳聞從何而來，也未特別向石頭求證。劉若英也透露，自己和石頭雖然熟識，但兩人每次在活動後台碰面，聊的幾乎都是電影與表演，反而從未認真討論過音樂，「我們是戲劇上的朋友，不是音樂上的。」她更稱讚石頭是個好演員，未來若有適合的角色，希望能邀請他參與自己的作品。事實上，石頭除了五月天吉他手身分，也曾參與電影演出，劉若英對他的表演能力相當肯定。至於是否會主動關心退意傳聞，她並未正面表示，僅再次強調自己目前沒有聽過石頭想離開五月天的說法。劉若英此次以《忘了我記得》角逐第61屆金鐘獎迷你劇集導演及編劇獎，作品共獲13項提名。她表示該劇並非市場常見的強類型作品，能以家庭及照顧議題獲得製作資源與評審肯定，讓她覺得非常幸運。她強調，一部戲從來不是靠單一個人完成，無論最後由誰得獎，榮耀都屬於整個劇組，「13個獎項應該有某一個人能上去，謝謝我們大家、謝謝團隊吧！」至於入圍迷你劇集男主角獎的秦漢能否出席，她透露對方另有行程，「99％不能來，但他還在努力那1％。」首次演戲便入圍迷你劇集最具潛力新人獎的顏語瑢，也感謝劉若英願意選擇毫無表演經驗的她，並在拍攝過程中耐心引導。她表示，這份入圍不只屬於自己，更來自全劇幕前幕後工作人員的共同付出。