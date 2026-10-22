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▲粉絲風雨無阻，到松山機場接機偶像工藤靜香。（圖 / COME ON JKSSP）

日本天后工藤靜香為了躲颱風，連機票都臨時改！強烈颱風薔琵持續逼近，預計明（23）日晚間至24日清晨最接近台灣，偏偏工藤靜香24日晚間7點30分就要在台北國際會議中心（TICC）舉辦《2026 Dynamic CONCERT in TAIPEI》演唱會，為了避免班機受到颱風影響而延誤甚至取消，她昨（21）日深夜緊急決定更改航班，提前於今（22）日抵達台灣，寧願提早來台準備，也不想讓演唱會開天窗。工藤靜香將於24日晚間7點30分在台北國際會議中心開唱，原定23日抵台，沒想到颱風來勢洶洶，為了避免班機延誤或取消，乾脆提前一天飛抵台灣，也為演唱會爭取更多準備時間。下午她現身機場時，頭戴白色棒球帽，搭配深藍色鏤空針織上衣、灰色長褲，打扮相當休閒，完全看不出是臨時更改行程趕來台灣。雖然改機票的決定來得突然，消息傳開後仍有不少死忠粉絲趕到機場接機，她一走出入境大廳便露出燦爛笑容，開心向大家揮手打招呼，還收下粉絲準備的鮮花，親切替大家簽名、合照。其實工藤靜香過去每次來台都相當親民，對於特地到機場等候的粉絲，只要時間允許，幾乎都是簽名、合照來者不拒，即使身邊圍著大批歌迷，也會耐心停下腳步互動、聽歌迷說話。這次雖然是為了避開颱風緊急提前抵台，她依舊維持一貫作風，還特別與現場接機的粉絲留下大合照，讓臨時趕來的歌迷沒有白跑一趟。中央氣象署今天下午3點15分發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍擴大至宜蘭、花蓮、台東、台中、南投、高雄、屏東等7縣市，預估颱風中心將在23日晚間至24日清晨最接近台灣，部分地區甚至可能出現12級強陣風。