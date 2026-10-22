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▲高雄市政府海洋局參與高雄國際食品展，設置高雄海味專區，吸引許多民眾到場參觀採購，以為高雄海味產品開拓多元商機。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

▲高雄市政府海洋局集結21家水產加工、養殖、漁會及石斑魚產銷班業者，打造高雄海味專區，展出多元高雄海味產品，現場展品豐富多樣、創意十足。。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

▲高雄市政府海洋局集結21家水產加工、養殖、漁會及石斑魚產銷班業者，打造高雄海味專區，展出多元高雄海味產品，現場展品豐富多樣、創意十足。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

▲高雄市政府海洋局集結21家水產加工、養殖、漁會及石斑魚產銷班業者，打造高雄海味專區，展出多元高雄海味產品，現場展品豐富多樣、創意十足。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

高雄市政府海洋局於今(22)日，在高雄展覽館南館開展的高雄國際食品展，舉辦高雄海味專區開幕儀式，展現豐富多元的美味食品，以為高雄海味產品開拓多元商機。高雄市政府海洋局舉辦高雄海味專區開幕儀式，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐主持，有台灣區鮪魚公會理事長柯景淮、台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會理事長陳皇誠、高雄區漁會理事長黃一茂、總幹事楊孟凡、小港區漁會理事長楊景富、外貿協會秘書長王熙蒙等人，以及參展的水產加工和養殖業者與會，並共同為高雄海味專區揭幕。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，此次海洋局集結21家水產加工、養殖、漁會及石斑魚產銷班業者，打造高雄海味專區，展出多元高雄海味產品，現場展品豐富多樣、創意十足。石慶豐說，高雄是全國最具代表性的海洋城市，擁有完整的農漁產業鏈與豐富的國際經驗，高雄市114年農漁產品總產值約新台幣590億元，遠洋漁業居全國第一，番石榴、棗子等年產量也是全國之冠。石慶豐指出，高雄市政府海洋局在高雄國際食品展，設立高雄海味專區，邀集高雄市優質在地水產業者，展出品項包含，冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品，希望民眾多多支持在地產業，也相信今(115)年的高雄國際食品展都能讓大家滿載而歸，參展業者訂單滿滿。石慶豐並指出，高雄市政府海洋局近年來積極協助業者轉型升級，從產地生產、加工製造到品牌行銷，全面提升品質與競爭力，打造高雄海味城市品牌，成功拓展國際市場，期盼業者持續創新研發，讓世界看見並品嚐到高雄最驕傲的海洋風味。