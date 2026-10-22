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▲吳敦義近期需家人攙扶（右），妻子證實其大腦前額葉退化，情緒與語言表達已受影響。（圖／翻攝自王柏安臉書）

78歲前副總統吳敦義傳出健康亮紅燈，夫人蔡令怡透露，吳敦義因「大腦前額葉退化」，影響部分情緒表達與語言功能，引發關注。本文由專科醫師解析，究竟前額葉退化會出現哪些症狀？能治好嗎？該如何預防？關鍵衛教一次掌握。台北市吳敦義文教基金會日前辦茶會，夫人蔡令怡透露，吳敦義因大腦前額葉退化辭去董事長職務，雖能理解大家關心，但語言與情緒表達已受影響。根據《ETtoday》報導，亞東紀念醫院失智症中心主任甄瑞興受訪指出，。許多人以為腦退化必定從健忘開始，但甄瑞興表示，前額葉退化時，記憶力未必最先受損，反而以語言表達障礙及情緒失衡最為明顯。前額葉退化有哪些症狀？甄瑞興說明，患者最常見「」。原本溫和的長輩可能突然變得易怒、情緒起伏大，甚至出現妄想或幻覺；語言上也容易找字困難或詞不達意。甄瑞興強調，老年人單純只有前額葉退化相對少見，長輩腦部退化常「不只單一腦區」。不能僅憑情緒變化斷定，必須透過進一步檢查，釐清是否全腦功能退化。前額葉退化能治好嗎？醫師坦言，，但「及早評估、及早介入」能延緩惡化。臨床上若出現情緒失控或幻覺妄想，可由醫師開立藥物緩解；搭配認知訓練與語言復健，有助維持生活自理能力。民眾該如何預防大腦退化？甄瑞興醫師分享「777生活原則」：每天走7,000步：運動能促進腦部血液循環，刺激神經連結。吃飯吃七分飽：避免過度熱量引起代謝症候群與發炎。每天睡滿7小時：優質睡眠有助清除大腦代謝廢物。醫師提醒，把「777原則」融入日常並多參與社交，就是防腦退化的最佳良方。