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台北市警察萬華分局月初搜索西門町知名BDSM酒吧，但執法過程引發爭議。北市副市長林奕華昨表示，目前此案交由警政署督察組負責調查，她也要求報告出來後，若內容不牽涉偵查不公開內容，應適度對外公布。警政署官員今（22）日則回應，調查報告已經送抵署內並且核備，將責請台北市政府警察局視案件調查結果，評估是否公開給媒體知道。內政部今舉行部務會報後記者會，警政署偵查第三大隊副大隊長鄭偉豪說，由於民團在10月7日已經到台北地檢署提出刑事告訴，因涉及刑事偵查內容，將責請北市警視案件後續調查結果，評估資料是否公告給各位媒體知道。內政部次長吳堂安補充，既然民團已經向地檢署提出告訴，內政部會請警政署跟北市警察局配合司法偵查程序，那些可以公開的情形，會請警政署跟北市警來處理。至於9民團發出聯合聲明，譴責北市府敷衍了事，將向內政部、監察院提出陳訴，要求公布執法過程調查報告、深入追究個別行為涉犯刑事、行政責任；檢討教育和管理面，避免再度出現歧視、違法，最後是要求修法承認搜索時律師在場權。警政署回應，針對員警執勤言詞不當部分，北市警察局已調查並予以行政懲處；警政署已將本案列為案例教育，從警校教育至實務單位全面深化教育訓練，嚴格要求臨檢與搜索恪遵比例原則及法定程序，對所有場所及民眾一律平等、絕無差別待遇，落實人權保障。另員警是否涉有違失，已有民團於10月7日向臺北地檢署告發，全案已進入司法程序，臺北市政府警察局全力配合調查並靜候司法調查結果。