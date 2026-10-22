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「月台漸看不到地板」 指示大聲公分流

▲陳世凱在聯合防災中心時，特別查看高鐵月台多鏡頭即時畫面，觀察月台人潮、上車速度。（圖／記者李青縈攝）

高鐵33組列車全數投入營運 類火車備援

▲交通部長陳世凱下午視察「視察高鐵及臺鐵薔琵颱風防颱準備及115年光復節連假疏運」。（圖／記者李青縈攝）

預備離島疏運、蘇花交通中斷 啟動12海浬海域淨空作業

觀光景點封閉117處 交通工地防颱落實預防

薔琵颱風來襲，明日又遇到光復節連假疏運起跑。交通部今（22）日開跨單位整備會議。高鐵公司也在下午在台北站成立前進指揮所，並在晚間6點後加開5班加班車；臺鐵公司已成立一級應變中心，預備東、西部幹線加班列車，明（23）日宜蘭線及北迴線部分對號列車預計停駛，另西部幹線仍有運能餘裕，可協助分流高鐵旅客。陳世凱今聽取各運輸單位防災及疏運整備情形，並且表示，高鐵今天下午至明天幾乎都全滿，因此請雙鐵調節車站狀況。請各運輸單位務必提前完成整備，並持續掌握運量、路況及天候變化；如有航班、船班、列車班次或行車路線調整，應透過官方網站、社群平台、即時訊息及媒體等多元管道，第一時間主動發布資訊，讓民眾及早掌握交通異動，妥善安排或調整行程。高鐵今日下午3時預備機動加開全車自由座列車（商務車廂除外）。高鐵公司表示，預估運量最高會達到33.9萬人次，並且原先預期運輸高峰會在明天南下，原先高推估會達到17.1萬人次。然而，因為臨時颱風，讓南下人潮提前進入，因此從台中調度列車前往北部車站支援。陳世凱也在聯合防災中心時，比對高鐵月台多鏡頭即時畫面，詢問狀況後表示，目前月台因為人潮擁擠「漸漸看不到地板」，請工作人員視人潮運能，在高鐵售票處、進站前時透過大聲公搭配顯示板宣導，請民眾選擇運能充足的台鐵搭乘。台鐵公司則說，原先同樣預估23日是疏運最高峰，但現在預估高峰會提前到今日。陳世凱表示，明天高鐵上午天候狀況預期仍可維持運行，但下午風雨可能增強，實際營運情形仍須由高鐵公司依天候及安全條件評估決定，安全是最優先考量。目前除1列車在進行大修外，高鐵33組列車全數投入營運、提高運能。另，若台鐵東部幹線因天候因素無法行駛，或班次受到影響，將加開台北往返宜蘭的國道客運班次，協助民眾往返東部。公路運輸方面，公路局已加強蘇花、北宜等易致災路段監控及搶修整備，必要時實施預警性封閉，並協調國道客運加班疏運。高速公路局已完成相關設施防颱整備及事故排除部署，並取消10月24日部分入口匝道封閉措施，視天候及車流機動調整。航空及海運方面，民航局已督導航空公司完成航機調度及備降整備，並預備離島疏運及蘇花交通中斷之空運備援措施；桃園機場公司已完成航廈及施工區域防颱整備，強化航班異動及旅客疏運管理。航港局已啟動12海浬海域淨空作業，預置大型拖救船，並掌握離島船班及郵輪航程異動；臺灣港務公司已完成港區防颱整備，並預備蘇花路廊海運備援運能。觀光安全方面，觀光署已預警性封閉117處高風險景點，並加強遊樂設施安全管理；另持續掌握澎湖、馬祖約留宿旅客，協調後續返臺疏運事宜。針對交通建設及施工區域，陳部長要求全面檢視工區圍籬、施工機具、臨時設施及排水系統，尤其鄰近道路、鐵路及人口密集區域的工地，更應落實巡查及必要的預防措施，避免強風豪雨造成設施損壞，影響周邊交通及民眾安全。他表示，不僅要確保行車安全，施工現場及周邊用路人的安全也不能有任何疏忽。