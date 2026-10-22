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▲六大遠洋公協漁會，在高雄海味專區設攤，設立台灣遠洋漁業專區，舉辦遠洋漁業推廣活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

▲台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會等六大遠洋公協漁會，在高雄海味專區設攤，設立台灣遠洋漁業專區，舉辦遠洋漁業推廣活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.22)

台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會等六大遠洋公協漁會，於今(22)日，參與在高雄展覽館的高雄國際食品展活動，在高雄市政府海洋局設置的高雄海味專區設攤，設立台灣遠洋漁業專區，舉辦遠洋漁業推廣活動，以多元的行銷活動，來建立交流橋樑，協助業者接觸國內外合作夥伴，拓展國際商機。台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會、台灣鮪延繩釣協會、東港區漁會、高雄區漁會、台灣區圍網公會、台灣區鮪魚公會等六大遠洋公協漁會，在高雄展覽館的高雄國際食品展活動，在高雄市政府海洋局設置的高雄海味專區設攤，設立台灣遠洋漁業專區，舉辦遠洋漁業推廣活動，有台灣區鮪魚公會理事長柯景淮、台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會理事長陳皇誠、總幹事施教知、海洋局局長石慶豐、高雄區漁會理事長黃一茂、總幹事楊孟凡、小港區漁會理事長楊景富，以及立法委員賴瑞隆、海洋保育署署長陸曉筠等人與會，並為台灣遠洋漁業推廣活動揭幕。台灣區鮪魚公會理事長柯景淮表示，台灣遠洋漁業專區首度集結六大遠洋公協漁會聯合展出，以逐浪遠洋，鮮躍國際為主題，展現年產值逾新台幣400億元的遠洋漁業實力與千億級產業鏈，在現場並結合大型魚類標本、漁船模型、海洋保育、食魚教育及多元互動體驗，且安排名廚料理秀，帶領民眾探索遠洋漁業魅力，感受我國海洋產業的國際競爭力與永續發展成果。台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會理事長陳皇誠表示，此次在高雄市政府海洋局設置的高雄海味專區設攤，舉辦魷魚秋刀魚等遠洋漁業推廣活動，除了展示不同品種魷魚標本、魷釣船模型，還結合創意互動與食魚教育，推出多項好康活動，帶來寓教於樂的海洋體驗。陳皇誠說，魷魚、秋刀魚均為遠洋漁種，我國遠洋魷釣船會員船隻共107艘，約每年12月會遠赴西南大西洋阿根廷公海水域抓捕阿根廷魷魚，而阿根廷魷魚捕撈上船後，立即進行選別分級、急凍保鮮，因此，肉質飽滿緊緻、鮮甜，至於下半年度再轉往西北太平洋海域，展開秋刀魚的捕撈作業。陳皇誠並說，阿根廷魷魚每100公克約有12至20克的蛋白質含量，熱量僅有50大卡，低卡高蛋白是營養價值高的海鮮食材，非常符合現代人的飲食追求，此一推廣活動，透過互動遊戲與故事分享，讓參觀民眾認識魷魚與秋刀魚的產季、營養價值及永續漁業的食魚觀念。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，時序入秋，正是秋刀魚盛產、飽滿肥美之際，無論阿根廷魷魚或秋刀魚，都含有豐富的蛋白質、Omega-3脂肪酸等，是健康飲食非常重要的營養來源，希望國人可多享用國內高雄海味優質漁產品。