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沈玉琳過去擔任節目製作人時創意無極限，當年的《臺灣紅不讓》、《天天樂翻天》讓他在演藝圈打響名聲，成為首屈一指製作人。他曾在節目中分享不少節目的幕後秘辛，有一次帶王仁甫與許純美體驗做棺材，竟然要王仁甫把許純美關在裡面；還揭露部分歌唱比賽為了製造戲劇效果，會要求遭淘汰的選手一定要哭，甚至有人不是因為落選難過，而是被工作人員罵到哭出來，荒唐內幕讓現場來賓聽得難以置信。沈玉琳曾在《康熙來了》當中透露，歌唱比賽中的眼淚確實有真有假，有些選手會因為落選自然流淚，但製作單位為了讓節目更有情緒張力，也可能在錄影前先給予提示。他模擬工作人員叮嚀選手：「待會有兩種結果，一種是晉級、一種是淘汰。晉級，開心；如果淘汰的話，記得一定要哭！」正式錄影後，如果選手遭到淘汰卻遲遲沒有落淚，鏡頭外的工作人員就會不斷催促：「哭啊！哭啊！哭啊！」沈玉琳更透露，自己曾到其他歌唱節目的錄影現場，看見執行製作急得直接要求參賽者哭，最後對方真的落淚，卻不是因為比賽失利，而是「在外面被罵到哭」，讓一旁來賓聽完又驚訝又好笑。除了操控選手情緒，沈玉琳過去製作節目時還曾把許純美關進棺材。他回憶當時安排「體驗各行各業」單元，讓許純美與王仁甫前往棺材店，兩人花費約兩小時體驗製作棺材，完成後王仁甫便詢問：「阿美姐，這是我們兩個精心製作出來的棺材，要不要試躺看看？」許純美沒有多想，當場答應並躺了進去。沈玉琳見狀，立刻在鏡頭外不斷暗示王仁甫把棺材蓋蓋上。原本只是試躺的許純美瞬間被關在黑暗空間內，棺材裡隨即傳出沉悶的敲擊聲，她更急得大喊：「開門！開門！沈玉琳！開門！」誇張安排如今再被提起，依舊讓眾人笑成一片。沈玉琳早年從幕後製作起家，曾打造《台灣紅不讓》、《分手擂台》等話題節目，以大膽企劃、誇張效果及難以預料的內容在電視圈闖出名號，也曾擔任許純美的經紀人。後來他轉往幕前發展，憑著快速反應與天馬行空的說故事方式，獲封「荒謬大師」，多年來仍活躍於各大綜藝節目。沈玉琳從幕後製作人一路走到幕前，雖然節目企劃時常遊走尺度邊緣，卻也靠著這些令人意想不到的點子建立鮮明風格。多年後再親口還原當年的瘋狂內幕，也讓外界再次見識「荒謬大師」稱號並非浪得虛名。