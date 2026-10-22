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煙霾降低機場能見度 航空公司營運成本攀升

航班取消旅客恐求償無門 商務、探親行程全受影響

總統下令擴大空中滅火 馬來西亞觀光業也受波及

印尼自8月以來持續受到森林及土地火災引發的煙霾影響，不僅造成多地空氣品質惡化，也嚴重衝擊航空交通。據印尼交通部最新統計，截至19日已有2604架次國內定期航班受到影響，這也讓航空業面臨日益沈重的營運與財務壓力。根據《雅加達郵報》報導，印尼交通部指出，截至19日，受森林及土地火災影響的國內航班已達2604架次，較17日增加146架次。其中，1129架次延誤、1420架次取消或延期，另有23架次轉降其他機場、6架次折返出發機場，以及26架次提前起飛。受煙霾影響的地區包括蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西、馬魯古、北馬魯古及巴布亞等地。印尼航空乘客協會（Apjapi）代表阿爾文．李（Alvin Lie）表示，煙霾主要影響飛機起飛及降落時的能見度，對飛航安全構成威脅，也可能增加航空公司的飛機清潔與維修成本。他指出，航班大規模延誤或取消，不僅讓航空公司面臨營運壓力，也會連帶減少機場營運商、飛航導航服務機構，以及機場零售業者的收入。印尼國家航空承運人協會則呼籲政府加快控制火勢，避免航空運輸持續受到衝擊。協會強調，即使航班被迫停飛，航空公司仍須負擔部分固定及變動成本，財務壓力不容忽視。航空業專家加托．拉哈爾佐（Gatot Raharjo）表示，航班中斷對旅客造成的直接衝擊最大，因為即使航空公司退還機票費用，旅客仍可能錯失商業機會、無法履行工作安排，或被迫取消探親計畫。他指出，依照印尼相關規定，若航班因自然災害而取消或延誤，通常不屬於航空公司的責任，因此航空公司沒有義務額外賠償旅客。面對煙霾持續影響航空運輸，印尼交通部表示，已加強受災地區的飛航安全監管，並與飛航導航及氣象單位密切協調，確保航班運作安全。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）19日也指示擴大空中滅火行動，調派更多軍警及相關人員投入救災，希望儘速控制林火。然而，煙霾影響已跨越國界。馬來西亞入境旅遊協會指出，由於海外旅行社擔憂空氣品質，部分原定11月出發的旅遊團已遭取消，團體訂房及旅遊預訂量也出現下滑。協會估計，若煙霾問題持續，馬來西亞觀光業可能因此損失數百萬令吉，顯示印尼林火不僅衝擊國內交通，也正對鄰近國家的旅遊產業造成連鎖影響。