因應中央氣象署今（22）日上午11:30發布強烈颱風
薔琵（國際命名：Champi）陸上颱風警報， 受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，交通部觀光署表示，已請所屬國家風景區8個管理處落實防颱作業，117處旅遊景點預警性封閉。呼籲民眾在警報發布期間，隨時注意天氣預報， 盡量避免外出及勿前往山區、海邊旅遊景點活動，以維護自身安全。
交通部觀光署：8個管理處、117處旅遊景點預警性封閉
因應薔琵陸上颱風警報，
交通部觀光署所屬國家風景區轄內經管旅遊景點預警性封閉，共計8個管理處、117處景點：
1、東北角（12處）：北關遊憩區、外澳遊憩區、大里（草嶺古道）遊憩區、龜山島遊憩區、宜蘭濱海遊憩區、壯圍遊憩區、
鹽寮遊憩區、福隆遊憩區、極東遊憩區、南雅遊憩區、鼻頭遊憩區、 龍洞遊憩區。
2、東管處（45處）：大石鼻山休憩區、鹽寮海濱休憩區、
鹽寮遊客中心、磯崎海濱遊憩區、蕃薯寮休憩區、芭崎休憩區、 牛山休息區、小長城休息區、帆船鼻步道、石朗潛水區、朝日溫泉、 綠島遊客中心、牛頭山步道、柴口潛水區、大白沙潛水區、 石梯坪遊憩區、八仙洞遊憩區、奇美休憩區、靜浦遊憩區、 石門休息區、長虹橋休息區、大灣休息區、奚卜蘭遊客中心、 鶴岡休息區、石梯橋休息區、寧埔休息區、齒草橋休息區、 樟原橋休息區、北回歸線休憩區、秀姑巒溪遊客中心、 東部海岸富岡地質公園、郡界休息區、加母子灣休息區、 金樽休憩區、加路蘭休憩區、月光小棧、渚橋休憩區、 水往上流休憩區、東河橋休憩區、三仙台遊憩區、堺橋休息區、 海洋環境教室、成功海濱公園、都歷遊憩區、石雨傘休憩區。
3、澎管處（7處）：鳥嶼遊憩區、目斗嶼遊憩區、員貝嶼遊憩區、
吉貝嶼遊憩區、姑婆嶼遊憩區、望安遊憩區、七美遊憩區。
4、縱管處（23處）：池上地牛故事館、六口溫泉、鹿野高台、
鹿野飛行傘起飛降落場、龍高步道、頂岩灣四格山步道、 利吉惡地地質公園、卑南遊客中心、利吉旅遊資訊站、 鹿野遊客中心、關山月野鐵馬驛站、中興崗哨、羅山遊憩區、 安通鐵馬驛站、鶴岡遊客中心、羅山遊客中心、北回歸線標誌公園、 羅山瀑布、東里鐵馬驛站、鯉魚潭風景特定區、鳳凰山莊（賽斯村） 、鳳林美術館（林榮遊憩區）、鳳林公路公園。
5、馬管處（6處）：螺山自然步道、國之北疆步道、世尾山步道、
烈女義坑、東引安東坑道、南竿北海坑道。
6、阿管處（3處）：豐山遊憩區、太平遊憩區、樂野遊憩區。
7、北觀處（20處）：淺水灣遊憩區、雙灣自行車道、
三芝遊客中心、情人湖公園、外木山湖海灣、和平島地質公園、 麟山鼻遊憩區、白沙灣遊憩區、富貴角遊憩區、石門洞遊憩區、 觀音山遊客中心及周邊生態園區、觀音山登山步道系統、硬漢嶺、 國聖埔據點、野柳地質公園、翡翠灣遊憩區、跳石海岸、 中角灣沙灘、獅頭山公園、金山萬里自行車道。
8、參山處（1處）：希利克步道。
交通部觀光署：主辦活動延期資訊！
1、縱管處：
原訂10月24日（六）「織羅部落-
月光下稻田腳印餐桌」，延期至11月22日（日）辦理。
2、參山處：
(1)原訂10月24日（六）至25日（日）「南庄部落健行」，
延期至11月7日（六）至8日（日）辦理。
(2)原訂10月25日（日）「賽夏餐桌饗宴之旅」，
延期至11月14日（六）辦理。
3、茂管處：
原訂10月24日（六）「
騎遊茂林蝶舞山城自行車活動」，延期至11月15日（日）辦理。
交通部觀光署說明，各國家風景區轄內經管景點預警性封閉情形，可透過「
探索台灣小幫手」查詢最新狀況；呼籲民眾於薔琵颱風警報發布期間應注意自身安全， 切勿前往山區、海邊旅遊及從事觀浪、海釣與戲水等活動， 以維護自身安全。
颱風「取消訂房」退費標準？
提醒民眾，
颱風天取消訂房退回訂金，需依個案判斷是否符合天災不可抗力條件， 如旅客前往飯店途經縣市或目的地經縣市政府宣布停班停課， 又或須乘坐航班與交通工具已宣布停駛，即屬於不可抗力事件， 旅客即可請求飯店全額退還已支付定金及相關費用； 但若交通運具正常營運且該縣市未達停班停課標準，應回歸「 個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規範認定辦理。
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因應薔琵陸上颱風警報，
1、東北角（12處）：北關遊憩區、外澳遊憩區、大里（草嶺古道）遊憩區、龜山島遊憩區、宜蘭濱海遊憩區、壯圍遊憩區、
2、東管處（45處）：大石鼻山休憩區、鹽寮海濱休憩區、
3、澎管處（7處）：鳥嶼遊憩區、目斗嶼遊憩區、員貝嶼遊憩區、
4、縱管處（23處）：池上地牛故事館、六口溫泉、鹿野高台、
5、馬管處（6處）：螺山自然步道、國之北疆步道、世尾山步道、
6、阿管處（3處）：豐山遊憩區、太平遊憩區、樂野遊憩區。
7、北觀處（20處）：淺水灣遊憩區、雙灣自行車道、
8、參山處（1處）：希利克步道。
1、縱管處：
原訂10月24日（六）「織羅部落-
2、參山處：
(1)原訂10月24日（六）至25日（日）「南庄部落健行」，
(2)原訂10月25日（日）「賽夏餐桌饗宴之旅」，
3、茂管處：
原訂10月24日（六）「
交通部觀光署說明，各國家風景區轄內經管景點預警性封閉情形，可透過「
颱風「取消訂房」退費標準？
提醒民眾，