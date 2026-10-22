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薔琵颱風挾強風！中南部風飛沙狂飄 PM10濃度飆破500

▲麥寮站PM10濃度升至每立方公尺506微克，台東站則達433微克，西半部部分地區空氣中的懸浮微粒也明顯增加。（圖／翻攝自臉書粉專「天氣即時預報」）

麥寮PM10達506微克！揚塵恐持續至24日

強烈颱風薔琵接近，中央氣象署今（22）日下午2時30分持續發布陸上颱風警報，外圍環流與東北季風也讓中南部沿海強風不斷，彰化、台中、嘉義及台南陸續傳出風沙飛揚情況，氣象粉專「天氣即時預報」表示，中部沿海陣風已達11級，彰化和美、台中北屯、嘉義及台南都有民眾回報沙塵明顯。環境部監測發現，麥寮站PM10濃度達每立方公尺506微克，台東站也達433微克，將視污染變化啟動細胞廣播警訊，提醒民眾外出戴口罩、關閉北向門窗。揚塵可能持續至24日，25日起空氣品質可望逐步改善。氣象粉專「天氣即時預報」今（22）日在臉書發布下午2時PM10懸浮微粒濃度圖，可見台灣西半部部分區域呈現橘紅色及紫色，彰化以南沿海尤其明顯，顯示空氣中懸浮微粒濃度偏高。「天氣即時預報」表示，受到東北季風及颱風外圍環流共同影響，各地風勢明顯增強，中部沿海陣風更達11級，示警民眾「注意風飛沙」，更提醒中部、台東及台南、高雄民眾若發現天空灰濛濛，可能是沙塵造成，外出應戴上口罩，並關閉北向門窗，降低揚塵帶來的影響。根據最新監測顯示，雲嘉南部分地區風速達每秒9至12公尺，引發河川揚塵，其中麥寮站PM10濃度達每立方公尺506微克，且仍有上升趨勢；花東地區風速則達每秒5公尺以上，台東站PM10濃度也達每立方公尺433微克。不少民眾也在社群分享當地狀況，「和美風超大！尤其國三要接近和美段整個都是風飛沙」、「能見度確實不好」、「台中北屯超有感，桌子擦完不到兩分鐘馬上又一層灰塵」、「彰化真的沙漫天飛，家裡也不能倖免」、「嘉義也有感」、「台南市區也是風沙漫天飛」，就連氣象專家賈新興都曬出河川揚塵的畫面。環境部指出，受到薔琵颱風外圍環流影響，今（22）日雲嘉南及花東地區因風速增強，造成地表揚塵，進而影響空氣品質，後續將持續觀察污染濃度變化，視情況啟動細胞廣播機制發布空氣品質不良警訊，提醒民眾加強自我防護。中央氣象署也預測，颱風環流影響將持續至24日，未來2天仍可能出現揚塵現象，實際情況則須視颱風路徑變化而定。預計25日起，隨著颱風影響逐漸減弱，各地空氣品質可望慢慢好轉。