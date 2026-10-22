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▲陳庭妮產後在第61屆金鐘獎雙喜臨門，不僅《廚師的迫降：客家廚房2》入圍實境節目主持人獎，還首度挑大梁擔任戲劇類頒獎典禮主持人。（圖／記者嚴俊強攝影）

陳庭妮產後在第61屆金鐘獎雙喜臨門，不僅《廚師的迫降：客家廚房2》入圍實境節目主持人獎，還首度挑大梁擔任戲劇類頒獎典禮主持人，她近日透露去早餐店用餐，不但被忙碌的店員阿姨熱情招呼，還被對方握著手道「恭喜恭喜」、「金鐘加油」，讓陳庭妮感性地說：「傳統早餐店絕對是台北最溫暖的地方...」昨（21）日，陳庭妮在IG發文分享，自己前往大約3個月會去一次的早餐店消費，一進門，阿姨就熱情打招呼，「哇～是妳好久不見！」她點完餐坐下來，看著對方忙著送餐並和隔壁桌客人聊天，接著走到櫃台，似乎又突然想起什麼而折返到她身邊。陳庭妮表示，早餐店阿姨眼神誠懇地握著她的手說「妹妹～阿姨現在很忙，我只是要跟妳說恭喜恭喜」，似乎知道她剛剛生完小孩，而阿姨講完後又立刻回到工作崗位上，沒想到，陳庭妮說，等到準備結帳時，阿姨又抬頭對她喊「金鐘加油」，讓她更加感動。對此，陳庭妮有感而發表示，那位早餐店阿姨發自內心地把每個人都放在心上，「傳統早餐店是台北最溫暖的地方，好幾次心情不好時，都是在早餐店被溫暖、療癒，謝謝大家的愛！」