我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣竹北市人口持續成長，交通、教育及社會福利需求也日益受到關注。新竹縣議員蔡志環近日接受亞太電台FM92.3《竹苗新勢力》節目專訪，分享對竹北未來發展的規劃與期待，提出「挺教育、暢交通、顧社福」3大服務重點，並主張爭取YouBike前30分鐘免費，盼透過教育資源、交通建設及社福政策的完善，提升市民生活品質。蔡志環表示，竹北是一座快速發展的城市，隨著人口增加、科技產業蓬勃發展，市民對生活環境與公共服務的要求也隨之提高。她認為，城市進步不能只看公共建設增加多少、科技產業發展多快，更重要的是，城市發展的成果能否真正反映在市民的日常生活中，讓民眾感受到生活品質的改善。在教育方面，蔡志環提出「孩子快樂學習、老師安心教學」的目標，強調應持續完善教育資源、提升教學品質，打造更友善的學習環境，讓學生獲得更好的學習支持，也讓教師能安心投入教學工作。交通方面，蔡志環認為，隨著竹北人口及通勤需求增加，完善大眾運輸與交通路網格外重要。她主張提供市民更多元、便利的交通選擇，讓通勤、通學更加順暢，並提出爭取YouBike前30分鐘免費，讓市民多一項「不開車，也能便利到達目的地」的選擇。至於社會福利，蔡志環則將重點放在婚育支持、托育服務及長照福利，強調應從幼兒照顧到長者照護，兼顧不同年齡層的需求，落實「幼有所育、老有所安」的目標，讓家庭在育兒、照顧長輩等方面獲得更多支持，打造更完善的社會安全網。蔡志環也表示，自己投入地方服務20年來，始終秉持服務初心，持續傾聽民意、為地方發聲。她認為，竹北未來需要有遠見的整體規劃，更需要一步一腳印地落實，才能讓城市發展與市民需求接軌。蔡志環此次專訪將於10月31日星期六上午7時30分至8時，在亞太電台FM92.3《竹苗新勢力》播出，邀請民眾收聽。