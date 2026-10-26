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第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將今（26）日在台北流行音樂中心登場，下午5時進行星光大道、晚間7時正式頒獎。今年由陳庭妮首度獨挑典禮主持大梁，舒米恩、柏霖PoLin攜手演唱入圍歌曲，小薰、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳與雷嘉汭則將同台較勁。以下《NOWNEWS今日新聞》整理典禮5大亮點及完整播出平台，讓觀眾一次掌握收看資訊。陳庭妮過去多次以演員身分參與金鐘盛會，今年首度一人扛下戲劇類頒獎典禮主持工作，從坐在台下等待揭獎的入圍者，轉換身分站上舞台掌控全場。她將陪伴台灣戲劇工作者迎接榮耀時刻，也成為典禮最受矚目的新挑戰之一。戲劇類星光大道由木木（林葦妮）與石知田共同主持，兩人將訪問入圍演員及幕後工作者。不過受到薔琵颱風影響，主辦單位已將星光大道調整至北流表演廳內舉行，並取消開放一般民眾現場觀禮，沒有典禮入場券的觀眾，可透過官方直播收看紅毯實況。「最佳戲劇原創歌曲」表演邀來舒米恩與柏霖PoLin合作，兩人將以不同聲線重新詮釋本屆5首入圍作品。舒米恩今年也憑《假日到山裏來看你》主題曲〈假日的山谷〉角逐戲劇類原創歌曲獎，以入圍者及表演嘉賓雙重身分登上舞台。壓軸表演「最佳女主角只有一個」集結小薰、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳及雷嘉汭，5人將結合音樂、舞蹈與戲劇表演，在舞台上呈現彼此欣賞又互不相讓的競爭感。這場演出並非真的選出勝負，而是要讓每位女演員展現各自鮮明的魅力。本屆入圍最大贏家由《我們與惡的距離II》及《忘了我記得》並列，兩部作品分別獲得13項提名，將在戲劇節目、導演、編劇及演員等獎項正面交鋒。前者集結周渝民、黃鐙輝、于子育等人，後者則由秦漢、謝盈萱領銜演出，最終哪部作品能抱回最多獎座，也成為典禮重要看點。戲劇類金鐘獎將於10月26日下午5時直播星光大道，晚間7時轉播頒獎典禮。國內電視平台包括三立都會台、公視主頻及三立MOD戲劇台；海外觀眾可透過三立國際台、新加坡StarHub及馬來西亞Unifi TV收看。數位平台包括金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室及中華電信Hami Video；手語版可鎖定公視點點愛YouTube，廣播則由好事989同步播出。