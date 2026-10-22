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日本政府觀光廳21日公布最新數據，2026年7月至9月的「訪日外國人消費動向調查」初步統計結果出爐，該季訪日外國旅客的消費總額估算達2兆2,076億日圓，較去年同期成長3.2%。其中，消費總額最高的竟是台灣。根據日本國土交通省觀光廳數據，依國家及地區劃分，外國旅客在日消費金額占比最高的是台灣，達到3,818億日圓，占總額的17.3%。其次依序為中國3,583億日圓（占16.2%）、韓國2,938億日圓（占13.3%）、美國2,409億日圓（占10.9%）以及香港1,555億日圓（占7.0%）。與去年同期相比，台灣大幅成長26.2%、韓國成長45.8%，展現強勁增幅，也讓台灣登上消費總額的榜首。另一方面，中國旅客的消費金額則比去年同期大幅減少39.8%，呈現出因國籍與地區不同的趨勢。值得注意的是，台灣雖登上總消費額之冠，但人均消費排名中，法國旅客高居榜首，人均在日旅遊消費達42.3萬日圓，墨西哥以41萬4,152日圓居次，北歐地區則以40萬7,378日圓名列第三。訪日外國旅客（一般旅客、含所有目的）的平均支出為23萬3,677日圓，較去年同期增長6.1%。若從消費項目結構比來看，占比最高的是「住宿費」，占整體的35.2%（7,778億日圓）；其次為「購物費」占27.7%（6,109億日圓）、「餐飲費」占22.9%（5,058億日圓）、「交通費」占9.9%（2,185億日圓），以及「娛樂與服務費」占4.3%（940億日圓）。與2025年同期相比，交通費與購物費的占比有所上升。細分各項消費類別，亦呈現出顯著的地域特色：人均「住宿費」最高者為越南旅客，「餐飲費」最高為義大利旅客，「交通費」及「娛樂與服務費」均由法國旅客奪冠，而「購物費」則以中國旅客花最多。