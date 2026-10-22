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▲薔琵颱風在今天傍晚減弱為中颱，但暴風半徑依舊有320公里，隨著位置更靠近，台灣本島19縣市都已經納入陸警範圍。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵暴風圈明晨觸陸 明上午籠罩全台

▲今天北部、東半部降雨逐漸增加，周五至周六北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北部、東部防豪雨 沿海慎防12級強陣風

中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）已減弱為中颱，但暴風半徑仍達320公里，明（23）日上午暴風圈將籠罩全台，台南以北及宜蘭等地慎防強陣風，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭更可能出現12級強陣風，明天至周六上半天（10月24日）風雨最劇烈，北部、東北部山區不排除局部豪雨以上雨勢。中度颱風薔琵，今（22）日下午5時，位置在鵝鑾鼻東方約450公里處，以每小時18公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。伍婉華說明，薔琵颱風在今天傍晚減弱為中颱，但暴風半徑依舊有320公里，隨著位置更靠近，台灣本島19縣市都已經納入陸警範圍，暴風圈預估明天凌晨先接觸花東陸地，明天上午就會籠罩全台，直到周六晚上暴風圈才會脫離陸地、周日清晨（10月25日）離開近海。伍婉華提到，薔琵颱風目前速度僅18公里，算是偏緩慢，明天一整天靠近台灣時，依舊是緩速北上，周六下半天開始遠離台灣才會加速，且颱風可能受東半部地形影響，出現不規則運動，預測颱風明天晚上最靠近台灣時，中心距離台灣陸地約80公里左右。「薔琵颱風的風浪影響較全面，雨勢則集中在北台灣」，伍婉華提醒，薔琵颱風持續逼近，今天晚間起桃園以北、基隆北海岸及宜蘭降雨將逐漸增加，局部地區可能出現大雨，明天至周六上半天是風雨最明顯時段，北部、東部、中部山區慎防大雨或豪雨，北部山區將出現局部豪雨以上雨勢，東北部山區更要注意超大豪雨。風力方面，氣象署指出，今天晚間起強陣風將從沿海逐漸擴及內陸，明天清晨至上午風勢更強，西部沿海、基隆北海岸及宜蘭可能出現12級強陣風，苗栗至高雄、宜花東及澎湖也須慎防強風。由於颱風移動緩慢，強風可能持續至周六中午過後才逐漸減弱。