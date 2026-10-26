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▲資深劇評人徐佑德針對今年金鐘獎戲劇類得獎名單進行預測。（圖／徐佑德提供）

戲劇節目男主角獎的最核心看點在於兩位金鐘視帝的對決，首先周渝民以《我們與惡的距離II》闊別多年再度挑戰金鐘影帝，角色難度高，情緒層次極複雜，展現不同以往的掙扎與內心戲。

戲劇節目女主角獎得主高機率是《我們與惡的距離II》網內互打，楊貴媚在劇中演出正反兩派的層次，同時是母親也是政治人物，不同面向演出都非常有說服力。謝欣穎則再同劇中展現加害者家屬的無力以及演出黑暗過往的脆弱，角色一路走來的轉折極多，她在不同階段的演出都恰如其分。

男配角獎中角色最困難也最亮眼的絕對是黃鐙輝，他這次在《我們與惡的距離II》中飾演思覺失調症患者，幾個關鍵場次都堪稱完美，成功讓人看見精神疾病患者的狀態跟帶出的無奈。

迷你劇集（電視電影）男主角獎中，李銘順《親密之海》大尺度演出多角戀情，卻又展現孤獨與對生命的迷惘，詮釋精準。最大對手絕對是資深影帝秦漢《忘了我記得》時而古靈精怪時而溫柔，最後演出患病後的各種狀態的病徵，演出相當完整。

迷你劇集（電視電影）女主角獎是今年金鐘最驚人的死亡之組，金馬三位影后在此狹路相逢。李心潔和舒淇同樣以《回魂計》入圍，對上《忘了我記得》的謝盈萱。

迷你劇集（電視電影）男配角獎中，王柏傑《乩身》化身帥氣三太子，演出狂放又深不可測，為角色增添魅力與存在感，但戲份比較有限，在角色成長跟完整度上比較受限。福地祐介在《親密之海》演出跑船遇到受虐事件，演繹出充滿創傷的靈魂，演出難度與跨度頗高。

迷你劇集（電視電影）女配角獎，于子育在《親密之海》不只有大尺度的情慾演出，也挑戰祕戀角色，展現出嶄新的面貌，在壓抑底下的滿滿情感與壓抑，讓人看了都會心疼。林廷憶在《回魂計》角色複雜，同時為加害者也是受害者，演出難度高層次鮮明。方郁婷一樣在《回魂計》則演出被詐騙受虐的少女，楚楚可憐，都是得獎大熱門。

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（26）日晚間登場，今年演員獎項戰況格外激烈，除了周渝民、莊凱勛等金鐘影帝再度出擊，舒淇、李心潔及謝盈萱3位金馬影后更在迷你劇集女主角獎狹路相逢。資深劇評人徐佑德針對各獎項入圍者進行分析，從角色難度、表演層次到作品完整度逐一評比，直言多個獎項都難以預測，最終由誰抱回獎座，將成為典禮最大看點。徐佑德分析，實力派演員莊凱勛在客台年度大戲《都市開基祖》細膩呈現工人角色的困境與作為父親的心境，演出自然無痕跡又絲絲入扣，讓人印象深刻。此外可能是《如果我不曾見過太陽》的曾敬驊可以說是撐起全劇的核心，透過不同的女演員對戲展現出不同的面貌，演出的角色令人揪心。此外，徐佑德認為，邵雨薇以《動物園》成為入圍者絕非偶然，她演出一個從台北廣告產業走入壽山動物園深蹲開始跟人與動物建立情感，終於學會愛人與被愛，整段都會女子成長與轉變完整，她也在角色與心境變換當中的演出游刃有餘，可說是演技轉型力作。另外楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演黑道老大角色，氣勢十足，展現冷酷背後的人性脆弱，可以說是收放自如。潘親御《我們六個》飾演長子面對家庭的失控承受不少痛苦，演出自然。戲劇節目女配角獎最有機會的人選可能是苦等金鐘已久的謝瓊煖《人浮於愛》飾演生病的非典型母親，幾個跟女兒相愛相殺的關鍵得獎場深植人心。預期對手會是年輕演員游珈瑄在《我們六個》中的演出自然卻份量十足，展現出能與其他演員對戲抗衡的精彩表現。于子育《我們與惡的距離II》細膩演出社工角色，展現在個案照護與對抗公衛體制的困境。另外，傅孟柏在《回魂計》演出毫無悔意的反派角色，挑戰頗為出格，跟以往的演出有相當大的反差，也可能會讓評審眼睛為之一亮。徐佑德大膽預測，最出眾的可以說是舒淇《回魂計》去掉明星風采，洗練成為一名平凡悲痛的母親，演技相當樸實卻有力道。而李心潔《回魂計》在角色上不僅是全劇復仇的最核心，同時表面冷靜狠辣，內裡卻是最心碎沉痛，且企圖心最能讓人認同的角色，一樣來勢洶洶。謝盈萱在《忘了我記得》處理大齡女子的生命狀態，在與父親、丈夫等對手戲上展現複雜的內心與困境。最後是