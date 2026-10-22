貿易署參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，迄今已有逾11,660個實體與個人列入該名單。本次共新增343個實體、移除90個實體，其中以墨西哥一口氣增加77個實體，英國則移除實體最多的國家。
戰略性高科技貨品是指戰略性高科技貨品輸出管制清單內貨品，或最終用途或最終使用者有可能用於生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器用途者。
國際貿易署定期討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，依《貿易法》第13條授權，迄今已有逾11,660個實體與個人列入該名單。近日防止武器擴散、國際制裁考量，新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、土耳其、中國等343個實體及移除90個實體。
出口受管制實體 應先取得許可
貿易署提醒，國內廠商若出口給出口實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口；海關將協助執行邊境攔查，若有業者在未經許可擬出口實體名單對象，海關將不予放行。
國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。
目前戰略性高科技貨品出口實體管理名單，以及本次更新名單，請參考貿易署官網。
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國際貿易署定期討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，依《貿易法》第13條授權，迄今已有逾11,660個實體與個人列入該名單。近日防止武器擴散、國際制裁考量，新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、土耳其、中國等343個實體及移除90個實體。
出口受管制實體 應先取得許可
貿易署提醒，國內廠商若出口給出口實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口；海關將協助執行邊境攔查，若有業者在未經許可擬出口實體名單對象，海關將不予放行。
國際貿易署提醒廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動。該署將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。
目前戰略性高科技貨品出口實體管理名單，以及本次更新名單，請參考貿易署官網。