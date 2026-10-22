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▲蔬菜類目前仍有一定數量，並未出現大面積被掃空的情況；相較之下，部分海鮮、肉品區的商品較少。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲部分海鮮、肉品區的商品較少，貨架看起來也相對空一些。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲面對現場需求，店員也持續整理貨架、補上商品，一箱箱蔬菜陸續推到冷藏櫃前，維持架上供應。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯表示，因應防颱需求，將蔬果、魚肉類備貨量增加1倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

薔琵颱風將會在周五下半天到周六清晨颱風最靠近台灣，劇烈風雨也會影響台灣，民眾也把握風雨來臨前的時間採買民生物資。全聯、大全聯因應防颱需求，已將蔬果、魚肉類備貨量增加1倍，萬家福備貨量則提高至2倍。《NOWNEWS》今（22）日晚間6點直擊全聯門市，下班時段陸續有民眾進店採買，店員也忙著將一箱箱蔬菜推至冷藏櫃前補貨。值得注意的是，現場蔬菜供應仍相對充足，反而海鮮、肉品貨架略顯空，與過往颱風前葉菜類容易被搶購的情況有所不同。《NOWNEWS》記者今（22）日晚間6點前往全聯門市直擊，正值上班族下班、民眾準備返家用餐的時段，店內陸續出現採買人潮，不少民眾趁著颱風正式帶來風雨前，提前採購食材與生活必需品。面對現場需求，店員也持續整理貨架、補上商品，一箱箱蔬菜陸續推到冷藏櫃前，維持架上供應。從現場貨架狀況觀察，蔬菜類目前仍有一定數量，並未出現大面積被掃空的情況；相較之下，部分海鮮、肉品區的商品較少，貨架看起來也相對空一些。隨著晚間下班人潮陸續進店，加上民眾提前準備颱風期間的三餐食材，後續採買需求是否增加，仍有待觀察。提醒民眾，隨著薔琵颱風逐步靠近可提前備妥必要的食材、飲用水及生活用品，但也不必過度囤積，以免造成食物浪費。若需外出採買，仍應留意最新天氣資訊及風雨變化，並以自身安全為優先。全聯表示，因應防颱需求，將蔬果、魚肉類備貨量增加1倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠。◾「VDS活力胡蘿蔔（產銷履歷）（約650g／包）」特價39元（10/23-10/29）◾「美國結球萵苣（約350g／粒）」特價89元（10/23-10/29）◾「美國宇宙脆蘋果（約250g／粒）」特價39元（10/24-10/26）◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果（約102g／粒）」特價15元 （10/24-10/26）◾「台灣桂丁土雞切塊（約550g／盒）」特價169元◾「豬里肌火鍋薄切肉片」每100公克特價42元◾「台灣鯛背肉（270g／盒）」特價115元◾「白刺蝦（250g／盒）」特價99元◾「美味堂去骨油雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」特價209元◾「美味堂鹿茸烏骨雞（約2.2kg／袋）」特價269元◾「We Sweet生乳捲（5入／180g）」特價69元◾「READ BREAD美式餐包（8入／215g）」特價42元◾「統一麵風味袋麵」蔥燒牛肉、鮮蝦、肉骨茶及肉燥風味調合米粉等口味，每組5入特價78元◾「青花驕麻辣鍋牛肉麵（肉量升級版）188g」每碗特價62元◾「綠巨人生機無鹽玉米粒150g×2入」每組特價99元，購買再加贈20福利點◾「康寶濃湯」自然原味金黃玉米、火腿玉米及港式酸辣口味，每袋特價104元，第2件5折，平均每袋78元，任選2袋再加贈20福利點◾「義美蛋餅皮」原味、九層塔口味，每包特價32元