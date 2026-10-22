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一名韓國籍女子日前在美國喬治亞州因涉嫌酒後駕車遭逮捕，警方公布酒駕嫌犯的臉部照片後，這名女子面露自信神情的外貌意外引發熱議。韓國 JTBC 電視台節目《事件班長》於 20 日播出的內容中，介紹了這起在美因涉嫌酒駕被捕的金姓女子之案例。報導提到，金姓女子在涉嫌酒駕遭捕後不久，其犯罪紀錄照隨即被公開。照片中的金女眼神直視鏡頭，並露出了燦爛的微笑。照片曝光後，部分男性網友的注意力瞬間被金女的外貌吸引。更有人喊出「保釋金，我來付！」，隨後更引發一連串相似的熱烈回應，其中也不乏帶有開玩笑性質的留言，意外成為網路上關注的焦點。女子被指控的罪名共4項，包含酒後駕駛、超速、懸掛過期車牌、轉彎未依規定打方向燈。韓媒指出，根據喬治亞州法律，一旦被判有罪，將可能處以千美元罰款，並判處10天以上、12個月以下監禁。同時也可能被吊銷駕照。此外，節目中也提及，在美國因涉嫌酒駕遭逮捕者的面部照片都會被公開，並探討了美國與韓國在公開嫌疑人身分資訊方式上的差異。在韓國並非所有犯罪嫌疑人的面貌與個人資訊都會在逮捕時同時公開，因此美國這種直接公開犯罪紀錄照的做法，也再度引發了韓國大眾的關注與討論。