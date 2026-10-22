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▲世磊實業總經理謝維雄指出，很多家庭常為了到底誰來洗碗而不開心。有了敲敲門洗碗機，輕輕鬆鬆能洗能烘，並讓使用更健康便利。（圖／業者提供）

▲世磊實業北區業務襄理顏邦昕表示，透過創新和研發，不斷提高消費者的滿意，並減少生活上的困擾，是世磊持續堅持努力的目標。（圖／業者提供）

▲世磊實業best G2320 洗碗機以貼心的敲敲門開啟功能，獲得許多家庭和女性朋友們給予肯定。（圖／業者提供）

近來網路上熱烈討論的話題之一，是餐後「換誰來洗碗」? 忙了整天，下班回家還要準備晚餐、清洗碗盤，是許多家庭的日常。但是對長時間久坐或久站的上班族、肩負家庭照顧責任的父母，以及年齡增長、身體逐漸容易疲累的老人家們來說，洗碗不只花時間，更是一種體力消耗。雖然洗碗機能幫助人們從反覆刷洗碗盤的工作中解放，但仔細研究會發現，從開門、彎腰取放餐具，到洗後乾燥與收納，仍有許多費力的環節，家事負擔其實並未因此輕鬆，不小心可能還會閃到腰拉傷手。對此，世磊實業代理的義式廚電品牌 best G2320 敲敲門全嵌式洗碗機，主打輕輕敲們即可自動開啟、徹底洗淨強力烘乾、智能換氣保存功能，不僅上市以來持續獲得許多消費者一致好評，更逐漸成為許多人心中的廚房必備神器。世磊實業總經理謝維雄表示，很多家庭都曾出現吃飽後到底誰該來洗碗的問題，如果溝通不良，很容易造成讓享受美食後的愉快氛圍徹底走味。許多人因此裝了洗碗機，以為就能解決問題，卻沒想到因為許多傳統洗碗機的設計，都需要使用者用力往下拉開機門；特別是當雙手拿著髒污餐具、手部不方便施力，或整天工作已相當疲累後，一個小小的開門動作、或是重複放入髒碗盤，還有洗完後重複取出，都可能造成新的問題。謝維雄強調，選購洗碗機其實清潔這個步驟只是基本。因為使用者須將餐具不斷放入碗籃，洗程結束後再逐一取出；若洗後餐具仍殘留水分，甚至需要另外擦拭碗盤、處理機內殘留水氣，原本期待省時省力，結果可能被額外的整理時間徹底抵銷。而且對於上了年紀的婆婆媽媽們，或是長時間久坐或站立、腰背容易疲勞，或在意膝蓋與下肢負擔的上班族來說，反覆彎腰、起身與伸手取放餐具，都可能造成身體負擔，值得選購時仔細考量。世磊實業北區業務襄理顏邦昕也指出，由於知道很多人都有類似的困擾，因此以best目前最受歡迎的G2320 洗碗機來說，特色之一就是「敲敲門」設計。輕敲門板即可開啟洗碗機，不必再大力拉把手，減少年長者使用不便的問題。此外best G2320洗碗機配備 16 人份容量與三層碗籃，搭配三層噴水手臂全方位沖洗，最高洗程溫度可達 75°C，搭配 UVC抑菌燈，可去除油脂、食物殘留、並抑制細菌，讓碗盤乾爽衛生。G2320更配備雙風道獨立烘乾系統，並結合自動開門排濕設計，烘乾熱風最高溫可達115°C。充分減少在洗碗後還需額外擦乾餐具和機體積水的困擾，發揮減輕家事工作的核心價值。因為看見消費者對便利生活的期待，也希望讓洗碗機更貼近家庭每天真正面對的需求。深耕台灣市場三十多年的世磊實業，不僅關心商品的功能，更將焦點延伸至餐後整理、以及如何讓洗碗機融入廚房空間、以及不斷思考回應人們每天使用的方式。 best G2320 洗碗機自上市以來，持續獲得市場好評，總經理謝維雄表示，後續更將推出45公分的新版本洗碗機，適合台灣地狹人稠、貼近市場小宅化的需求。要讓忙碌工作的上班族、新手父母、還有更多廣大消費者在追求廚房美感與生活品質的同時，能減少家務中不必要的負擔。best G2320 洗碗機持續熱賣中，世磊專業服務團隊更以累積多年的家電經驗，充分協助解決消費者的困擾。 若想了解更多產品規格與資訊，歡迎至 best 官方網站 https://www.bestqce.com.tw/ 查詢，或至全省經銷通路、網路電商平台 洽詢。年底洗碗機裝機旺季即將到來，不想排隊等候，動作千萬要快。