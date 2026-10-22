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UNIQLO 100%喀什米爾毛衣！超狂35色全台門市、官網開賣價格2990元

▲UNIQLO 100%喀什米爾毛衣多達35款豐富色彩。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

▲全台UNIQLO門市、官網都可買到100%喀什米爾毛衣。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

UNIQLO揭秘！喀什米爾8大工序 低調穩賣逾20年

UNIQLO透露8大工序：

▲喀什米爾毛衣推薦同色或撞色搭配都簡單有型。（圖／記者蕭涵云攝）

簡單3招時尚穿搭分享！多層次、玩色、輪廓對比是關鍵

▲喀什米爾毛衣單穿、搭配廓形外套示範。（圖／記者蕭涵云攝）

▲100%喀什米爾毛衣親膚觸感、三千元有找。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

Gap X Victoria Beckham聯名第二波來了！台灣預計10/29開賣

國民品牌UNIQLO 2026年推薦，秋冬衣櫥最值得投資的經典單品「100%喀什米爾圓領毛衣」！有「纖維中的寶石」美稱的喀什米爾Cashmere，100%等級在精品品牌動輒上萬元，UNIQLO今年一舉將35款豐富色彩，首次擴大全台門市、線上官網開賣價格2990元。官方揭秘造就親膚觸感的8大工序，分享簡單3招時尚穿搭一次整理。UNIQLO推出可手洗、容易養護的「100%喀什米爾圓領毛衣」，今年秋冬一舉推出35款豐富色彩遍及男女裝，並首次擴大全台門市、線上官網同步開賣價格2990元。100%喀什米爾以細膩柔軟的親膚觸感、優異保暖而輕盈保有天然光澤的特性，受到許多人喜愛。UNIQLO喀什米爾自2003年問世，持續優化至今長達24年，高品質兼具親民價格受到歡迎，認為是2026年秋冬最值得投資的經典單品。一件襯衫就能為喀什米爾露出領片、下襬或袖口的層次，在材質與長度上凸顯層次感，是時下韓星私服也很愛穿的知性風格。透過同色系內外深、淺色搭配，或將同色毛衣隨性披在肩上，都能簡單玩色；不喜歡無聊的潮流人士，還可以嘗試橘x棕、藍x咖等鮮明色彩大膽撞色，玩出多變風格。喀什米爾毛衣相當輕薄卻十分保暖，推薦可搭配短版工裝外套、哈靈頓外套與繭型褲等流行單品，在輪廓及材質對比上混搭出趣味，既俐落又不失高質感。Gap X Victoria Beckham聯名系列大受歡迎，以親民價格穿出維多利亞貝克漢令人嚮往的極簡時尚，延續春季的熱烈迴響，全新第二波系列再推薦美麗諾羊毛高領毛衣、採用Gap招牌CashSoft面料的