國民品牌UNIQLO 2026年推薦，秋冬衣櫥最值得投資的經典單品「100%喀什米爾圓領毛衣」！有「纖維中的寶石」美稱的喀什米爾Cashmere，100%等級在精品品牌動輒上萬元，UNIQLO今年一舉將35款豐富色彩，首次擴大全台門市、線上官網開賣價格2990元。官方揭秘造就親膚觸感的8大工序，分享簡單3招時尚穿搭一次整理。
UNIQLO 100%喀什米爾毛衣！超狂35色全台門市、官網開賣價格2990元
UNIQLO推出可手洗、容易養護的「100%喀什米爾圓領毛衣」，今年秋冬一舉推出35款豐富色彩遍及男女裝，並首次擴大全台門市、線上官網同步開賣價格2990元。
官方透露，在精品品牌動輒上萬元的Cashmere，UNIQLO透過多年研發，憑藉強大供應鏈、供應商夥伴一起努力，得以推出三千元有找的實惠價格；且在台開賣至今，從未調整過價格。
UNIQLO揭秘！喀什米爾8大工序 低調穩賣逾20年
100%喀什米爾以細膩柔軟的親膚觸感、優異保暖而輕盈保有天然光澤的特性，受到許多人喜愛。
UNIQLO透露8大工序：
1、嚴格篩選珍稀羊毛，確保長時間維持細緻質感
2、採用頂級精工「Top Dyeing先染工藝」，使飽滿色彩深入纖維仍保有純淨色澤。
3、細緻梳理結合紡製工序，成就柔軟耐穿的紡紗質感。
4、透過研究紗線粗細與織法平衡，緊密編織打造高級質感。
5、細膩挑起線圈並仔細接合，提升結構紮實度。
6、透光檢驗確認品質。
7、專屬洗滌進一步提升柔軟觸感，並進行特殊加工處理，降低起毛球機率。
8、經定型、去除雜質最終檢驗。
UNIQLO喀什米爾自2003年問世，持續優化至今長達24年，高品質兼具親民價格受到歡迎，認為是2026年秋冬最值得投資的經典單品。
簡單3招時尚穿搭分享！多層次、玩色、輪廓對比是關鍵
一、韓星也愛穿！疊穿襯衫顯俐落層次感
一件襯衫就能為喀什米爾露出領片、下襬或袖口的層次，在材質與長度上凸顯層次感，是時下韓星私服也很愛穿的知性風格。
二、大膽玩耍同色或撞色！多變化風格
透過同色系內外深、淺色搭配，或將同色毛衣隨性披在肩上，都能簡單玩色；不喜歡無聊的潮流人士，還可以嘗試橘x棕、藍x咖等鮮明色彩大膽撞色，玩出多變風格。
三、輪廓、材質對比！俐落高質感
喀什米爾毛衣相當輕薄卻十分保暖，推薦可搭配短版工裝外套、哈靈頓外套與繭型褲等流行單品，在輪廓及材質對比上混搭出趣味，既俐落又不失高質感。
Gap X Victoria Beckham聯名第二波來了！台灣預計10/29開賣
Gap X Victoria Beckham聯名系列大受歡迎，以親民價格穿出維多利亞貝克漢令人嚮往的極簡時尚，延續春季的熱烈迴響，全新第二波系列再推薦美麗諾羊毛高領毛衣、採用Gap招牌CashSoft面料的
高領拉鍊毛衣、及羊毛羊絨混紡拉鍊毛衣等，主打秋冬重點針織單品共37款單品，價格2999元起。
將於10月23日美東時間
上午9:00率先於美國發售，並陸續拓展到全球；台灣官方透露，預定10月2 9日於台北統一時代百貨
店與官網限量上市。
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UNIQLO推出可手洗、容易養護的「100%喀什米爾圓領毛衣」，今年秋冬一舉推出35款豐富色彩遍及男女裝，並首次擴大全台門市、線上官網同步開賣價格2990元。
官方透露，在精品品牌動輒上萬元的Cashmere，UNIQLO透過多年研發，憑藉強大供應鏈、供應商夥伴一起努力，得以推出三千元有找的實惠價格；且在台開賣至今，從未調整過價格。
100%喀什米爾以細膩柔軟的親膚觸感、優異保暖而輕盈保有天然光澤的特性，受到許多人喜愛。
UNIQLO透露8大工序：
1、嚴格篩選珍稀羊毛，確保長時間維持細緻質感
2、採用頂級精工「Top Dyeing先染工藝」，使飽滿色彩深入纖維仍保有純淨色澤。
3、細緻梳理結合紡製工序，成就柔軟耐穿的紡紗質感。
4、透過研究紗線粗細與織法平衡，緊密編織打造高級質感。
5、細膩挑起線圈並仔細接合，提升結構紮實度。
6、透光檢驗確認品質。
7、專屬洗滌進一步提升柔軟觸感，並進行特殊加工處理，降低起毛球機率。
8、經定型、去除雜質最終檢驗。
UNIQLO喀什米爾自2003年問世，持續優化至今長達24年，高品質兼具親民價格受到歡迎，認為是2026年秋冬最值得投資的經典單品。
一、韓星也愛穿！疊穿襯衫顯俐落層次感
一件襯衫就能為喀什米爾露出領片、下襬或袖口的層次，在材質與長度上凸顯層次感，是時下韓星私服也很愛穿的知性風格。
二、大膽玩耍同色或撞色！多變化風格
透過同色系內外深、淺色搭配，或將同色毛衣隨性披在肩上，都能簡單玩色；不喜歡無聊的潮流人士，還可以嘗試橘x棕、藍x咖等鮮明色彩大膽撞色，玩出多變風格。
三、輪廓、材質對比！俐落高質感
喀什米爾毛衣相當輕薄卻十分保暖，推薦可搭配短版工裝外套、哈靈頓外套與繭型褲等流行單品，在輪廓及材質對比上混搭出趣味，既俐落又不失高質感。
Gap X Victoria Beckham聯名系列大受歡迎，以親民價格穿出維多利亞貝克漢令人嚮往的極簡時尚，延續春季的熱烈迴響，全新第二波系列再推薦美麗諾羊毛高領毛衣、採用Gap招牌CashSoft面料的
將於10月23日美東時間