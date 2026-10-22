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專家：AI與自動化將重塑銀行業

隨著人工智慧（AI）與自動化技術加速滲透全球金融體系，英國金融巨頭巴克萊銀行（Barclays）宣布將大幅裁撤約5000名員工，約佔其全球員工總數5％。這是近年來大型商業銀行利用科技轉型、大規模進行人力結構重組的最顯著案例之一。根據《BBC》報導，巴克萊銀行指出，目前已有1000個職缺被凍結或裁撤，預計在今年底前將完成剩餘4000個職位的精簡計畫。這次重組主要集中於英國零售銀行業務及其相關後勤支援單位，其中約60％的裁員影響範圍為支援性職能，包括軟體開發人員。由於該行部分英國後勤業務已外包至印度，預計印度支援中心將承擔很大一部分的裁員衝擊。面對這波裁員潮，巴克萊集團執行長范卡塔克里希南（CS Venkatakrishnan）強調，人力調整是該行長期推進業務現代化與簡化流程的必然結果。他透露，銀行近年在資訊基礎建設上投入了巨額資金，而AI的引入更大幅提升了營運效率。范卡塔克里希南表示，「AI扮演著非常重要的角色，未來的影響力可能更大，我們將大規模應用AI技術。但必須釐清的是，AI只是錦上添花，龐大的基礎建設才是本體。你必須先建構好完善的IT底座，才能真正享受AI帶來的紅利」。這項裁員計畫屬於巴克萊為期三年成本精簡方案的最終階段，該行預計透過一系列效率升級措施，在2027年前額外省下11億英鎊（約新台幣480億元）的營運成本。啟動大規模裁員之際，巴克萊銀行同時公佈了最新的財務數據，截至今年9月的第三季稅前盈餘約23億英鎊，雖優於去年同期，但仍略低於市場分析師的普遍預期。投資機構AJ Bell投資總監莫德（Russ Mould）分析，巴克萊正寄望透過「AI槓桿」來大幅砍減人力成本，但當前的財務回報尚未完全達到市場最高預期。金融分析師豪利特（Will Howlett）則認為，巴克萊的舉措預示了整個金融產業的轉型趨勢。「這充分展示了未來幾年AI與自動化將如何深刻重塑銀行業。各大銀行多年來在科技領域砸下重金，而我們現在正邁入一個關鍵轉折點，這些科技投資已開始實質轉化為『經營業務所需的人力大幅減少』」。