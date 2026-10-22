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▲遠百桃園 集雅社Samsung 65吋4K Neo QLED AI智慧顯示器，建議售價52900元(原價74900元，限量10組) 。(圖 / 業者提供)

▲遠百花蓮 LANCÔME 蘭蔻小黑瓶發燒組，價值12,000元，特價4,185元（限量10組）。(圖 / 業者提供)







▲板橋大遠百 Longchamp Le Smart 手提包 推薦價45,000元。(圖 / 業者提供)

一年一度遠東百貨年度購物盛事即將熱鬧登場！2026年遠東百貨週年慶以「時尚進化・玩出新風格」為主題，呼應秋冬時尚從極簡低調走向個性化、色彩化與風格混搭的趨勢，邀請消費者從日常穿搭、生活風格到美妝、家電與3C全面升級，解鎖屬於自己的「時尚基因」。2026年週年慶由台中大遠百率先揭開序幕，接續由各館陸續加入年度購物戰局：遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百 即日起～11月1日（日）遠百桃園、遠百花蓮10月22日（四）～11月8日（日）遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月29日（四）～11月15日（日）遠百竹北、遠百板橋中山11月12日（四）～11月29日（日）各分店接力登場，從時尚服飾、美妝保養、國際精品，到3C、家電與生活品味，全面啟動年度購物盛典，更祭出多重滿額回饋，讓消費者在追上流行的同時，也能享受實質優惠。遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣雙重優惠，單筆滿2,000元送200元，首12日單筆滿10,000元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元，累計滿5萬元再加送600元；指定大家電單筆滿1萬元送1,000元；保健器材單筆滿5,000元送500元。年底購物這樣買回饋最划算！信用卡加碼回饋聰明消費再升級，攜手10大銀行推出全館單筆分6期刷滿6,000元送200元，滿1萬元分6期送400元。刷10大指定銀行於數位3C含Apple，單筆滿1萬元分6期送500元，滿足鎖定年度換機、升級科技生活的消費需求。看準年輕世代對科技3C產品的追求日益升溫，遠百週年慶推出超人氣科技好禮！即日起~12/13持遠百APP於家電部門消費，單筆消費每滿2,000元即贈電子抽獎券乙張，就有機會抱回iPhone Duo摺疊機、DJI OSMO POCKET 4套裝等好禮，消費越多中獎機會越高!全館再享限定回饋，10/29起全館當日單筆滿2,000元可兌換手把式漸層杯，11/5起再送掛勾式漸層自動摺疊傘。持續以品牌升級與購物體驗為核心，導入更多時尚、生活與潮流品牌，搭配週年慶限定優惠與品牌日活動，創造「新品先看、潮品先搶、優惠一次到位」的超級購物體驗。遠百信義A13也不忘照顧饕客的胃。正宗韓式料理話題新櫃【豆腐里】結合韓國傳統文化以及台灣在地食用習慣，搭配道地自製韓式醬料及泡菜，將韓國餐桌的美味重現，開幕期間推出，牛小排雪濃湯優惠套餐499元；全台獨家，源自新加坡的知名排隊名店【松發肉骨茶】濃郁的白胡椒香氣與入口即化的龍骨，讓消費者品嘗到最正宗的味道，即日起~11/16週年慶期間，單筆消費滿1200元，即贈抽獎券乙張，就有機會將Dyson洗地吸塵機器人帶回家。Michael Kors專門店於板橋大遠百一樓驚喜登場，整體概念強調都會奢華的品味風格，煥新展現品牌所強調的「JET SET」精神，今年週慶帶來多款社群媒體上瘋搶的包款，獨獻給板橋大遠百的貴賓；週年慶的兵家必爭之地非化妝品莫屬，今年板橋大遠百化妝品特惠組數再增加1,200組，主打買正貨送正貨、超搶組合3折起，總組數破五萬組的化妝品優惠組合絕對是誠意拉滿、一次到位！彩妝保養品準備4萬組特惠組，各大品牌明星商品下殺5折。即日起至11月15日，持遠百APP於1樓化妝品及4樓CONI專櫃單筆消費滿1萬元，即有機會抽中價值12.8萬元FUJI按摩椅及HOLO+FACE全家福照。迎戰週年慶遠百桃園於10月24日(五)至10月26日(日)限量推出「週慶早鳥禮」，活動期間遠百APP會員每日早上10點50分於1樓大門口限量發放100元紅包(每日限量100份)，當日兌換即可享購物優惠，搶先迎接週年慶購物熱潮。美食話題同樣吸睛，壽豐人氣名店「常紅蛋糕」與「MASAY MASAY」首度進駐花蓮市快閃，其中MASAY MASAY由法國巴黎藍帶認證主廚創立，主打獨具特色的「微醉系」法式甜點，兩大人氣品牌一次集結，為週年慶增添甜蜜話題。