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▲上百位基督徒今日齊聚嘉義市長參選人王美惠競選總部，參加「基督徒感恩祝福祈禱會」。（圖／王美惠競辦提供）

上百位基督徒今（22）日齊聚嘉義市長參選人王美惠競選總部，參加「基督徒感恩祝福祈禱會」，由中會議長洪智信牧師主禮，現場透過詩歌、禱告與祝福，共同為台灣、嘉義及王美惠祈福。王美惠感性表示，一路走來，始終有教會的牧師及弟兄姊妹陪伴，每當遇到困難、挫折，甚至感到疲憊時，教會總會給予她溫暖，讓她有勇氣繼續走下去，要將這份愛化為實際行動，讓溫暖與照顧深入嘉義市的每個角落。祈禱會由中會議長洪智信牧師帶領牧師團共同禱告，感謝上帝長久以來守護台灣，讓台灣歷經民主抗爭，走到今日享有民主自由的社會，並祈求上帝持續守護台灣、守護民主。同時也特別為王美惠祈禱，祈求上帝賜予她憐憫的心、智慧、勇氣與膽識，保守她直到11月28日選舉當天，都能堅定信念、勇敢向前，繼續為嘉義市民服務。王美惠也在眾牧師的按手祝福與禱告中，接受來自教會的勉勵。王美惠感性表示，一路走來，始終有教會的牧師及弟兄姊妹陪伴，每當遇到困難、挫折，甚至感到疲憊時，教會總會給予她溫暖，讓她有勇氣繼續走下去。這份長久以來的關懷與支持，她始終銘記在心。王美惠說，從政多年她始終認為，政治就是要關心人民、照顧需要幫助的人，未來也會秉持謙卑、感恩與服務的心，將這份愛化為實際行動，讓溫暖與照顧深入嘉義市的每個角落。