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一、航空：10月23日國內線全數取消 國際線沖繩多取消

10月23日國內線航班全天取消。

可至華信航空官網或APP查詢。

10月23日國內線航班全天取消。

可至立榮航空官網或APP查詢。

10月23日所有台灣往返亞洲航班取消，歐美航線維持原訂航班計畫。

旅客可至星宇航空官網查詢最新資訊。

10月23日松山、桃園、高雄午後往返航班，以及台中全日往返航班取消。

若遇航班取消、時間異動達2小時以上，或因班機時間調整導致轉機時間不足，可更改至14天內航班或辦理退票，免收手續費。

旅客可洽原開票旅行社、華航客服中心或各地分公司辦理。

10月23日 ： 香港往返台北、香港往返高雄全日取消。 台北往香港08:00以後起飛的航班取消。 高雄往香港CX431、CX423、CX459取消。 台北往返東京成田、大阪、名古屋航班取消。

1 0月24日 ： CX407台北往香港、CX449高雄往香港取消。

0月24日 其餘航班及最新異動請以國泰航空官網公告為準。

取消10月23日往返新加坡與台北的4班航班，包含SQ876、SQ877、SQ878及SQ879

新航將聯繫受影響旅客，安排替代航班，或開放申請未使用部分機票的全額退款。直接向新航訂位者可透過求助申請表辦理；透過旅行社或合作航空公司訂位者，則須聯絡原訂位單位。新航台灣客服：02-7750-7708（上班時間）、新加坡24小時客服：+65 6223 8888





二、海運：明日預估10條航線、106航次停航

基隆－馬祖：3航次全停

南竿福澳－福州琅岐：4航次全停

北竿白沙－福州黃岐：4航次全停

金門－石井：4航次全停

金門－五通：24航次全停

高雄－馬公：1航次全停

東港－小琉球：54航次全停

鹽埔－小琉球：6航次全停

富岡－綠島：4航次全停

富岡－蘭嶼：2航次全停

三、高鐵：今晚加開5班南下列車

台北－左營：18:25、19:25、20:36、21:20，共4班。

台北－台中：22:50，共1班。

四、台鐵：今晚加開4列車

西部幹線 5435次七堵=臺中EMU900型區間快車(臺北20:24開車) 5165次七堵=彰化PP自強號(臺北21:08開車)

東部幹線 5266次樹林=臺東EMU3000型自強號(臺北21:02開車) 5265次臺東=樹林EMU3000型自強號(臺東20:36開車)

臺鐵公司網站、臺鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。

▲臺鐵公司因應薔琵颱風陸上警報發布，今(22)日晚間增開4列次加強疏運。（圖／臺鐵公司提供）

▲臺鐵公司因應薔琵颱風陸上警報發布，今(22)日晚間增開4列次加強疏運。（圖／臺鐵公司提供）

五、觀光景點：117處預警性封閉、3項活動延期

東北角（12處）：北關遊憩區、外澳遊憩區、大里(草嶺古道)遊憩區、龜山島遊憩區、宜蘭濱海遊憩區、壯圍遊憩區、鹽寮遊憩區、福隆遊憩區、極東遊憩區、南雅遊憩區、鼻頭遊憩區、龍洞遊憩區。 東管處（45處）：大石鼻山休憩區、鹽寮海濱休憩區、鹽寮遊客中心、磯崎海濱遊憩區、蕃薯寮休憩區、芭崎休憩區、牛山休息區、小長城休息區、帆船鼻步道、石朗潛水區、朝日溫泉、綠島遊客中心、牛頭山步道、柴口潛水區、大白沙潛水區、石梯坪遊憩區、八仙洞遊憩區、奇美休憩區、靜浦遊憩區、石門休息區、長虹橋休息區、大灣休息區、奚卜蘭遊客中心、鶴岡休息區、石梯橋休息區、寧埔休息區、齒草橋休息區、樟原橋休息區、北回歸線休憩區、秀姑巒溪遊客中心、東部海岸富岡地質公園、郡界休息區、加母子灣休息區、金樽休憩區、加路蘭休憩區、月光小棧、渚橋休憩區、水往上流休憩區、東河橋休憩區、三仙台遊憩區、堺橋休息區、海洋環境教室、成功海濱公園、都歷遊憩區、石雨傘休憩區。 澎管處（7處）：鳥嶼遊憩區、目斗嶼遊憩區、員貝嶼遊憩區、吉貝嶼遊憩區、姑婆嶼遊憩區、望安遊憩區、七美遊憩區。 縱管處（23處）：池上地牛故事館、六口溫泉、鹿野高台、鹿野飛行傘起飛降落場、龍高步道、頂岩灣四格山步道、利吉惡地地質公園、卑南遊客中心、利吉旅遊資訊站、鹿野遊客中心、關山月野鐵馬驛站、中興崗哨、羅山遊憩區、安通鐵馬驛站、鶴岡遊客中心、羅山遊客中心、北回歸線標誌公園、羅山瀑布、東里鐵馬驛站、鯉魚潭風景特定區、鳳凰山莊（賽斯村）、鳳林美術館（林榮遊憩區）、鳳林公路公園。 馬管處（6處）：螺山自然步道、國之北疆步道、世尾山步道、烈女義坑、東引安東坑道、南竿北海坑道。 阿管處（3處）：豐山遊憩區、太平遊憩區、樂野遊憩區。 北觀處（20處）：淺水灣遊憩區、雙灣自行車道、三芝遊客中心、情人湖公園、外木山湖海灣、和平島地質公園、麟山鼻遊憩區、白沙灣遊憩區、富貴角遊憩區、石門洞遊憩區、觀音山遊客中心及周邊生態園區、觀音山登山步道系統、硬漢嶺、國聖埔據點、野柳地質公園、翡翠灣遊憩區、跳石海岸、中角灣沙灘、獅頭山公園、金山萬里自行車道。 參山處（1處）：希利克步道。

縱管處：原訂10月24日（六）「織羅部落-月光下稻田腳印餐桌」，延期至11月22日（日）辦理。

參山處： 原訂10月24日（六）至25日（日）「南庄部落健行」，延期至11月7日（六）至8日（日）辦理。 原訂10月25日（日）「賽夏餐桌饗宴之旅」，延期至11月14日（六）辦理。

茂管處：原訂10月24日（六）「騎遊茂林蝶舞山城自行車活動」，延期至11月15日（日）辦理。

六、颱風期間取消住宿，定金能否退還？

薔琵颱風影響，多縣市已達停班停課標準，加上光復節連假將至，讓不少旅客提早移動。明（23）日國內線航班全天取消，高鐵今晚加開5班南下列車疏運旅客。觀光署則宣布，8個國家風景區管理處共117處景點預警性封閉，並提醒民眾避免前往山區及海邊。民航局表示，截至10月22日18時，國內線已取消126架次，國際線取消40架次，國際線取消航班主要為往返日本沖繩。另，為在颱風來襲前疏運滯留旅客，民航局已協調立榮航空及華信航空今日上午分別加開高雄—澎湖及台北—澎湖航線班機各2架次。航港局10月22日18時通報，受薔琵颱風影響，今日共有9條航線、54航次停航；明日預估有10條航線、106航次停航。台灣高鐵為因應颱風前的旅運需求，10月22日18時25分起加開5班由台北站發車的南下列車，均為全車自由座，商務車廂除外，沿途停靠各站。高鐵已於台北站成立前進指揮所，並將視自由座排隊情況啟動人潮管制。建議旅客避開下班尖峰時段，並透過高鐵官網、「T-EX行動購票」APP或LINE TODAY查詢各站自由座等候時間。觀光署表示，受薔琵颱風影響，所屬8個國家風景區管理處共117處景點預警性封閉，涵蓋東北角、東部海岸、澎湖、花東縱谷、馬祖、阿里山、北海岸及觀音山、參山等風景區。觀光署提醒，颱風天取消訂房退回訂金需依個案判斷是否符合天災不可抗力條件，如旅客前往飯店途經縣市或目的地經縣市政府宣布停班停課，又或須乘坐航班與交通工具已宣布停駛，即屬於不可抗力事件，旅客即可請求飯店全額退還已支付定金及相關費用；但若交通運具正常營運且該縣市未達停班停課標準，應回歸「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規範認定辦理。