薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續發布海上陸上警報，中央氣象署今（22）日晚間8點最新「風雨預報」資料顯示，原先在下午4點風雨未達停班課標準的台北市，雨量已經上修，因此明（23）日「基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等19縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，10月22日晚上8點至10月23日晚上8點，「台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣」達停班課標準，其中台北市從今天下午的「平地100至190毫米、山區200至340毫米」，晚間上調到「平地100至190毫米、山區200至400毫米」，通過350毫米標準。
「風力預報」部分，10月23日上午6點至10月23日中午12點，風力達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級至11級的強陣風。
風雨越晚越明顯 北東慎防豪雨
林秉煜說明，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
風力部分，林秉煜提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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「風力預報」部分，10月23日上午6點至10月23日中午12點，風力達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、宜蘭縣、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級至11級的強陣風。
林秉煜說明，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
風力部分，林秉煜提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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