我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高市府要求統包商先行完成防颱預防作業，降低強風豪雨對工程及周邊市民的影響。（圖／高市府提供）

因應強烈颱風「薔琵」逼近，根據中央氣象署資訊，外圍環流可能帶來強風及豪雨明(23)日高雄市已達停班停課標準，為維護市民安全，明(23)日高雄市全市停止上班、停止上課。高市府各局全面啟動防颱整備。工務局公園處指出，已全面啟動防颱整備作業，針對轄管公園、綠地及行道樹加強巡檢，並進行樹木疏枝修剪、支架加固及路燈設施檢修，同時提前整備救災人力與機具，以降低颱風可能造成的災害損失。因應颱風可能造成的路樹倒伏及斷枝災情，公園處提前完成救災機具、車輛及人力調度整備，並建立緊急應變機制，隨時掌握各地災情。一旦接獲路樹傾倒或斷枝影響交通通報，將立即派遣人員及機具前往處理，優先排除道路障礙。公園處提醒，颱風來襲期間，請民眾避免將汽、機車停放於大型樹木下方或周邊，以免強風吹落樹枝或造成樹木傾倒而損及車輛。此外，高雄市捷運局也針對捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線等施工中的工區，全面盤點各標案重點區域，強化交通維持設置、工程圍籬等隔離設施的安全防護與防汛整備，並要求統包商先行完成防颱預防作業，降低強風豪雨對工程及周邊市民的影響。農業局長姚志旺也特地到棗園關心農友防颱整備，並提醒農友留意最新天氣資訊，做好田間防颱加固整備，暢通排水並注意採收安全，以減輕損失。為降低巴威颱風影響，蜜棗、芭樂等果樹，請加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝；其他適逢收穫期之蔬菜及香蕉、木瓜、番石榴等果品，屆採收期請儘速採收；另溫室、網室等農業設施應加強固定，防止瞬間強風造成設施破損。請本市農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可於Line @搜尋高雄農來訊官方帳號 ，掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因颱風造成農作物損失，也請向當地區公所通報，並多加利用農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」拍攝作物受災照片，以利公所查報。