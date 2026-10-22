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▲防範薔琵颱風侵襲，屏東縣府全面啟動防颱機制守護縣民安全。（圖／屏東縣府提供）

​中央氣象署已將屏東縣列入薔琵颱風陸上警戒範圍，屏東縣政府於今（22）日宣布災害應變中心提升為一級開設，宣布明（23）日全縣停止上班、停止上課。縣長周春米主持第一次工作會報，指示各單位嚴陣以待，全面落實各項防颱與整備作業，全力守護鄉親生命財產安全。氣象情資顯示，23 日至 24 日為颱風影響屏東最劇烈時段。山區如霧臺、瑪家、三地門、泰武及來義將有局部大雨；沿海、恆春半島與高山地區更可能出現 10 級以上強陣風。周縣長指示相關單位針對土石流及易成孤島地區，今日內務必完成預防性疏散撤離，並盤點收容處所的民生物資、藥品與水電供應。針對防汛整備，水利處已監控易致災區域，縣內 20 座抽水站及 5 座滯洪池皆完成運轉測試，並於林邊、佳冬、東港等熱區預布 161 部移動式抽水機，隨時啟動抽排。此外，工務、警政與各公所加強巡查致災路段，環保局與台電則維護微電網功能，確保供電穩定。受颱風影響，交通與景點也有調整：東港往返小琉球交通船於 23 至 24 日全面停航；四重溪觀光溫泉公園等場域將依停班停課公告實施閉園。縣府呼籲民眾提高警覺，落實招牌及易掉落物加固，切勿前往海邊或危險區域。