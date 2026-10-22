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感染源頭指向東部畜牧區

法國衛生當局今（22）日證實，該國發現的一位全球首例人類感染「沙門達病毒」（Shamonda virus）的患者不幸於10月初身亡。由於該病毒過去僅在牛隻等家畜間傳播，此一跨物種感染事件已引起國際公衛領域的高度關注。不過，法國當局與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）均強調，目前評估該病毒對一般大眾的健康風險極低。根據《路透社》報導，歐洲疾病預防管制中心發表聲明指出，「在法國當局公布首例沙門達病毒人類感染事件後，ECDC正密切監測疫情發展。我們已與法國當局及歐洲合作夥伴取得聯繫，以深入評估其對公共衛生的潛在影響」。據法國官方發布的初步調查，最主要的假設是該名患者是在法國東部感染病毒。今年春夏兩季，沙門達病毒曾於該區域的農場動物之間廣泛流行。ECDC透露，該名患者於10月初去世，且生前正因某項嚴重的慢性疾病接受治療，這導致其免疫系統較為脆弱，比一般大眾更容易遭到病毒侵襲。目前，專家正在進行各項醫學調查，以釐清沙門達病毒究竟是直接導致該患者死亡的主因，還是加重其病情的誘因，同時設法還原其確切的感染途徑。根據世界動物衛生組織（WOAH）的資料，沙門達病毒主要透過刺吸式蠓蟲（biting midges，俗稱小黑蚊）叮咬傳播，常見於家牛，但亦曾在馬匹、羊駝、綿羊與山羊體內檢測出。目前全球市場上尚無任何可用的沙門達病毒商業疫苗。沙門達病毒最早於1960年代中期在奈及利亞被發現。然而，歐洲直到今年7月底，才在德國南部、瑞士以及法國東部的病牛體內，透過基因組檢測首次證實該病毒的存在。根據法國每週動物健康監測公報的最新報告，除了法、德、瑞三國外，該病毒已快速蔓延至奧地利、比利時、愛爾蘭、義大利、列支敦斯登、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙等十數個國家與地區。這波疫情對歐洲畜牧業造成了實質經濟衝擊。一項針對法國9座乳牛場的調查顯示，受感染的牛隻群體中，鮮奶產量出現了高達75％的劇烈下滑，嚴重打擊當地酪農業。公衛專家指出，雖然首例人類死亡病例引發了跨物種傳播的疑慮，但鑑於患者過去的疾病史以及健康狀況，一般民眾無須過度恐慌，相關單位將持續追蹤蠓蟲活動與動物疫情，以防止病毒進一步擴散。